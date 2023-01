Vankienvaihdossa vapautettu miljonääri oli osa Venäjän luomaa varjohallintoa. Suunnitelmasta ei tullut mitään, ja nyt ”pimeyden ruhtinaaksi” Kiovassa nimitelty Medvedtšuk asuu perheineen Moskovassa.

Maanpetoksesta syytetty ukrainalainen poliitikko ja liikemies Viktor Medvedtšuk, 68, on asettunut Moskovaan, jossa hän asuu yhdessä vaimonsa Oksana Martšenkon, 49, ja pariskunnan yhteisen tyttären Darja Medvedtšukin, 19, kanssa. Asiasta kertoo maanpaossa toimiva venäläinen uutissivusto Meduza.

Kiovan vallan kamareissa kaksi vuosikymmentä viihtynyt Medvedtšuk joutui huonoon huutoon vuoden 2021 alussa. Hän joutui kotiarestiin, mutta Venäjän hyökättyä vuotta myöhemmin kohti Kiovaa hän pakeni kotiarestista. Hän jäi kiinni puolentoista kuukauden pakoilun jälkeen ja joutui telkien taakse viime huhtikuussa.

21. syyskuuta Venäjä vaihtoi 215 ukrainalaista sotavankia 55 venäläiseen sotavankiin. Yli sata Venäjän vapauttamista vangeista oli Azovin rykmenttiin kuuluneita Mariupolin puolustajia.

Vaihto oli epätasainen, mutta Ukraina antoi kaupan päälle vielä yhden vangin: Medvedtšukin. Vaihto tehtiin Ankarassa, eikä Medvedtšuk kertonut, minne aikoi sieltä suunnistaa. Selvänä pidettiin kuitenkin, että ennen pitkää hän ilmestyy Moskovaan, sillä hänet tunnetaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ystävänä.

Viktor Medvedtšuk on umpiukrainalaista sukua, mutta hän syntyi tuhannen asukkaan kylässä Krasnojarskin koillispuolella keskellä Siperiaa elokuussa 1954. Perhe karkotettiin sodan jälkeen Kiovan länsipuolelta Siperiaan, koska Viktorin isä Volodymyr työskenteli saksalaismiehityksen aikaan natsihallinnolle ja kuului sotaoikeuden mukaan kansallismieliseen OUN-järjestöön.

Perhe palasi kotikyläänsä Ukrainaan 1960-luvulla, ja Viktor Medvedtšuk pääsi kiovalaiseen Taras Ševtšenkon yliopistoon lukemaan lakia. Yliopiston päärakennus kärsi pahoja vaurioita viime perjantaina, kun Venäjän ampuma ohjus osui kampukselle.

Medvedtšuk puolusti nuorena lakimiehenä 1970-luvulla kahta toisinajattelijaa, runoilijoita Vasyl Stusia ja Mykola Kuntsevitšia. Stus yritti antaa hänelle potkut. Kuntsevitš puolestaan kirjoitti muistelmissaan, että puolustusasianajaja ”kaatoi niskaani enemmän saastaa kuin syyttäjä”.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Medvedtšukin ura jatkui valoisammissa merkeissä. Hän perusti oman lakitoimiston ja toimi useita vuosia Ukrainan asianajaja­yhdistyksen puheenjohtajana. Parlamenttiin eli Verhovna Radaan hänet valittiin vuosiksi 1998–2006 demaripuolueen listoilta.

Kansainväliseen julkisuuteen Medvedtšuk nousi ensi kerran Ukrainan oranssin vallankumouksen alla vuonna 2004. Hän aloitti työt presidentti Leonid Kutšman hallintopäällikkönä 2002 ja tuli pian tunnetuksi Kremlin viestintuojana ja eräänlaisena Moskovan epävirallisena Kiovan-lähettiläänä.

Puuhailu Venäjä-mielisen presidenttiehdokkaan Viktor Janukovytšin kanssa toi hänelle puolestaan lisänimet ”Harmaa eminenssi” ja ”Pimeyden ruhtinas”. Ystävyys ”värivallankumouksien” torjuntaan ryhtyneen Putinin kanssa on perua noilta ajoilta.

Medvedtšuk avioitui kolmannen kerran vuonna 2003. Morsian eli nykyinen aviovaimo Oksana Martšenko oli tv-juontaja, joka oli juuri perustanut oman tuotantoyhtiön.

Martšenko vahvisti Ukrainska Pravda -konserniin kuuluvalle Tablo ID -lehdelle marraskuussa 2007, että pariskunta oli pyytänyt Putinin Darja-vauvansa kummiksi ja tämä oli suostunut.

”Etsimme todella uskovaa ortodoksia, johon voisimme luottaa täysin ja josta voisi tulla lapsemme moraalinen esikuva”, Martšenko sanoi. ”Meidän mielestämme hän on juuri sellainen henkilö.”

Politiikan ja juridiikan lisäksi Medvedtšuk ryhtyi harjoittamaan liiketoimintaa. Hän pääsi parhaimmillaan Ukrainan miljardöörien joukkoon, mutta viime aikoina omaisuus on vähentynyt ja sen arvo on laskenut. Forbes-lehden Ukrainan-painoksen mukaan hänen netto-omaisuutensa on 620 miljoonaa dollaria.

Janukovytš pakeni helmikuussa 2014 kansannousua Kiovasta Moskovaan, mutta hänen liittolaisensa Medvedtšuk ei paennut mihinkään. Pimeyden ruhtinaan sanottiin olleen vähintäänkin siedettävissä väleissä toukokuussa 2014 presidentiksi nousseen suklaakeisari Petro Porošenkon kanssa.

Porošenkon kevään 2019 vaaleissa haastanut tv-koomikko Volodymyr Zelenskyi pyrki johtamaan maata, joka oli ollut jo viisi vuotta sodassa Venäjän kanssa. Zelenskyi teki Itä-Ukrainan sodan lopettamisesta vaaliteemansa. Hän väitti ”vaikka polvistuvansa Putinin edessä”, jos sota sillä loppuisi.

Huhtikuun vaalisunnuntaita edeltäneessä stadionväittelyssä Kiovassa Porošenko syytti Zelenskyiä Ukrainan halventamisesta. Zelenskyi meni polvilleen lavan reunalle ja sanoi ”polvistuvansa jokaisen poikansa menettäneen äidin edessä”. Porošenko polvistui perässä mutta selin yleisöön, kohti Donbasin rintamalla palvellutta turvamiestään.

Zelenskyi voitti vaalit, ja Putin oli mielissään.

”Hän on vilpitön ja mukava mies”, Putin arvioi uutistoimisto AFP:n mukaan syksyllä 2019 ennen miesten ensi tapaamista Pariisissa. ”Uskon, että hän haluaa tosiaan muuttaa tilanteen paremmaksi, myös Donbasissa.”

Tunnelmat Pariisin-tapaamisen jälkeen joulukuussa 2019 olivat vaisut. Kului vielä vuosi, ja Zelenskyille alkoi valjeta, ettei Putinille riitä mikään. Helmikuun alussa 2021 Zelenskyi kirjoitti asetuksen, joka sulki Venäjän propagandakanavat Ukrainassa.

Runsaat kaksi viikkoa myöhemmin Ukrainan turvallisuusneuvosto lisäsi sekä Medvedtšukin että Martšenkon pakotelistoille, vaikka molemmat ovat Ukrainan kansalaisia. Pariskuntaa epäiltiin terrorismin tukemisesta, sillä heidän yhtiönsä olivat ostaneet hiiltä ja öljyä ”Donetskin kansantasavallan” edustajilta.

Vuoden 2021 toukokuussa pääsyyttäjä Iryna Venediktova nosti Medvedtšukia vastaan syytteet maanpetoksesta ja Ukrainan kansallisomaisuuden ryöstämisestä Krimin niemimaalta. Venäläismielisen Oppositiofoorumi Elämän puolesta -puolueen johtoon noussut ja uudelleen parlamenttiin valittu Medvedtšuk pantiin kotiarestiin Kiovan-residenssiinsä. Vaimo ja tytär häipyivät Moskovaan.

Lokakuussa 2021 Israelin uusi pääministeri Naftali Bennett tuli Putinille kylään Sotšin palatsiin. Presidentti oli leppoisalla tuulella ja tarjosi vieraalle viskiä. Puhe kääntyi Ukrainaan, ja Bennett mainitsi, että Zelenskyi haluaisi kuulemma tavata Putinin uudelleen.

”Minulla ei ole mitään sanottavaa sille ihmiselle”, Putin tiuskaisi The New York Timesin sisäpiirilähteiden mukaan. ”Mikä juutalainen hän on? Hän on natsien hyysääjä!”

Medvedtšukin kurja kohtalo näyttää päällimmäiseltä syyltä Putinin ärjymiseen, olivatpa hänen maailmanpoliittiset ja historialliset analyysinsä mitä tahansa.

Medvedtšukilla meni aina vain huonommin. Kotiarestia ökytalossa aivan Hostomelin ja Butšan kupeessa Kiovan luoteislaidalla oli jatkunut kymmenen kuukautta, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä. Hostomel pääsi otsikoihin, koska Venäjän maahanlaskujoukot yrittivät miehittää sen lentokentän. Butšasta taas tuli Venäjän sotarikosten symboli.

Kun Venäjän hyökkäystä oli kestänyt neljä päivää, Medvedtšuk katosi. Hän ei kuitenkaan paennut maasta vaan jäi ilmeisesti odottamaan Putinin uumoilemaa Venäjän pikavoittoa. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset väittivät, että Putin olisi valinnut Medvedtšukin johtamaan Ukrainaa yhdessä Oleg Tsarjovin kanssa.

Tsarjov on dniprolainen poliitikko, joka on vehkeillyt ”Donetskin kansantasavallan” separatistien kanssa vuosikausia. Hän toimi 2014–2015 niin kutsutun ”Novorossijan parlamentin” puhemiehenä, kunnes tehtävä lakkautettiin ja mielikuvitusvaltio Novorossija siirtyi Venäjän propagandassa taka-alalle.

Medvedtšukin ja Tsarjovin työnjako Putinin haaveilemassa venäläisessä Ukrainassa on jäänyt epäselväksi. Uutistoimisto Reutersin viime keväänä laatiman selvityksen mukaan he eivät kuitenkaan olleet yksin. Venäjä oli perustanut ennen helmikuun hyökkäystä Ukrainaan varjohallituksen ja vakoojien verkoston. Tämä suunnitelma oli Voice of America -kanavan mukaan yksi syy siihen, että Putin kuvitteli Ukrainan kaatuvan Kremlin syliin helposti.

Medvedtšuk oli helmikuisen kotiarestista pakenemisensa jälkeen kateissa 48 vuorokautta, kunnes Ukrainan tiedustelupalvelu SBU ilmoitti pidättäneensä hänet Kiovan alueella. Julkaistussa valokuvassa Putinin luottomies on maastopuku päällä, käsiraudoissa ja riutuneen näköinen.

Ukrainan turvallisuuspalvelun huhtikuussa julkaisema pidätyskuva Viktor Medvedtšukista.

Ukrainan viranomaiset kertoivat huhtikuussa takavarikoineensa runsaasti Medvedtšukin omaisuutta. Valtion haltuun siirtyi 30 tonttia ja maa-aluetta, 23 rakennusta, 32 kerrostalohuoneistoa, 26 ajoneuvoa ja Kroatian rannikolle ankkuroitu huvijahti, kertoo The Washington Post.

Ukrainalaisten tiedotusvälineiden mukaan Novošahtinskissa Venäjällä kymmenen kilometrin päässä Donetskin ja Luhanskin alueiden rajalta sijaitseva öljynjalostamo oli aiemmin Oksana Martšenkon nimissä. Jalostamo paloi viime kesäkuussa, Venäjän mukaan Ukrainan lennokki-iskun seurauksena.

Ex-presidentti Porošenkolle luettiin viime vuonna syytteet sotkeutumisesta Medvedtšukin liiketoimiin ”kansantasavaltojen” kanssa, mutta tästä oikeudenkäynnistä ei ole kuultu Venäjän suurhyökkäyksen alun jälkeen mitään.

Kiovan entisen mahtimiehen oloista Moskovassa ei toistaiseksi tiedetä mitään, mutta luultavasti Medvedtšukilla ei ole varsinaista hätää. Ainakin hänen liittolaisensa, ex-presidentti Viktor Janukovytš elelee viimeisten tietojen mukaan mukavasti Venäjän sisäministeriön lepokodissa Moskovan länsilaidalla, patriarkka Kirillin naapurissa.

Darja-tyttären edesottamuksista tiedetään sentään jotain. Meduzan ja Transparency Internationalin perustaman Korkeakoulujen läpinäkyvyys -tutkimusryhmän mukaan hän on päässyt kahden ukrainalaisen ystävättärensä kanssa opiskelemaan arvostettuun Vešnaja Škola Ekonomika -talouskorkeakouluun. Opinto-oikeus on annettu ulkomaisen opiskelijan erikoisluvalla, joten venäläistä ylioppilastodistusta ei tarvittu.

Meduzan tietojen mukaan kolmikko on jättänyt pakollisen kesäkurssin suorittamatta, ja perusteeksi on esitetty väärennettyjä lääkärintodistuksia. Korkeakoulu on yrittänyt tästä hyvästä ja huonon opintomenestyksen vuoksi erottaa Darja Medvedtšukin kahdesti, mutta se on joutunut antamaan periksi painostukselle.

Korkeakouluun on nimettömien lähteiden mukaan tullut painostuspuheluita ja opintotoimistoon on ilmestynyt ”gangsterin näköisiä tyyppejä”.