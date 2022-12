Trumpin verotiedot on julkistettu hänen vastustelustaan huolimatta – päätöstä arvosteltu ajo­jahtina

Verotietojen varsinainen sisältö tarkentuu illan kuluessa, ja niitä päivitetään tähän juttuun.

Donald Trump valokuvattiin New Yorkissa elokuussa.

Washington

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin verotiedot on julkistettu.

Taustalla on vuosien mittainen kädenvääntö.

Presidenttiehdokkaana vuonna 2016 Trump antoi ymmärtää, että hän aikoo julkaista verotietonsa, mutta viivytteli vedoten omaisuutensa suuruuteen ja monimutkaisuuteen. Lopulta hän ei koskaan julkistanut niitä.

Edustajainhuoneen verovaliokunta sai korkeimman oikeuden päätöksellä verotiedot haltuunsa marraskuun lopussa, ja päätti saattaa ne julkisiksi. Nyt julkistetut verotiedot ovat kuuden vuoden ajalta.

Valiokunnan puheenjohtaja Richard Neal on perustellut Trumpin verotietojen julkistamista veroviraston tehtävällä tarkastaa presidenttien veronmaksu, mitä verovirasto ei kuitenkaan ollut tehnyt Trumpin kahden ensimmäisen virkavuoden osalta.

Valiokunta katsoo veroviraston epäonnistuneen valvonnassaan ja pitää sen tasoa riittämättömänä.

”Presidentti ei ole tavallinen veronmaksaja”, Neal sanoi lausunnossaan ja muistutti poikkeuksellisen suuresta vastuusta, joka tulee vallan mukana. Trump vetosi viimeiseen asti dokumenttien luottamuksellisuuteen.

Verotietojen varsinainen sisältö tarkentuu illan kuluessa. Uutinen päivittyy näiltä osin.

Erityisesti republikaanit mutta myös poliittisesti sitoutumattomat asiantuntijat ovat kritisoineet valiokunnan päätöstä verotietojen julkistamisesta.

Syynä on se, että Yhdysvalloissa kaikkien ihmisten verotiedot ovat lähtökohtaisesti yksityisiä. Richard Nixonista lähtien kaikki presidentit ovat kuitenkin julkaisseet verotietonsa vapaaehtoisesti.

Mikään ei siis velvoita presidenttejä verotietojensa julkistamiseen: se on vain ollut maan tapa. Siksi jotkut syyttävät demokraatteja nyt perusteettomasta ajojahdista.

”Ainut tarkoitus on nolata hänet [Trump]”, kirjoitti esimerkiksi konservatiivinen The Wall Street Journal pääkirjoituksessaan aiemmin joulukuussa.

Yhdysvaltain veroviraston entinen pääjohtaja, presidentti Barack Obaman nimittämä suomalaistaustainen John Koskinen, kutsui Trumpin verotietojen julkistamista vaaralliseksi ennakkotapaukseksi.

”Pitäisi olla hyvät perustelut sille, miksi tämä on yleisen edun mukaista”, Koskinen sanoi The New York Timesille.

Republikaanit astuvat edustajainhuoneessa valtaan ensi viikolla. He ovat varoittaneet, että he voivat vastavuoroisesti julkaista muiden ihmisten verotietoja. Esillä on ollut muun muassa presidentti Joe Bidenin poika, Hunter Biden.

Trump itse julkaisi perjantaina lausunnon, jossa hän moitti demokraattivetoista valiokuntaa ja korkeinta oikeutta. Hän povasi ”kamalia asioita monille ihmisille”.

”Muistakaa, että tämä on kaksiteräinen miekka.”