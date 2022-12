Koronatartuntojen määrä kasvaa räjähdysmäisesti Kiinassa – WHO keskusteli maan viranomaisten kanssa

Koronatartuntojen määrä Kiinassa on lisääntynyt maan purettua tiukat koronarajoituksensa aiemmin tässä kuussa.

Maailman terveysjärjestö WHO on keskustellut Kiinan viranomaisten kanssa maan koronatartuntatilanteesta. WHO painotti perjantaisissa keskusteluissa reaaliaikaisen tiedon tärkeyttä, kun tartunnat leviävät Kiinassa räjähdysmäisesti.

Järjestön tiedotteen mukaan WHO toisti Kiinalle pyyntönsä saada säännöllisesti yksityiskohtaista ja reaaliaikaista tietoa maan epidemiologisesta tilanteesta. Tietoa kaivataan myös annettujen rokotusten määrästä ja erityisesti siitä, kuinka korkea rokotuskattavuus on heikossa asemassa olevien ja yli 60-vuotiaiden osalta.

Koronatartuntojen määrä Kiinassa on lisääntynyt maan purettua tiukat koronarajoituksensa aiemmin tässä kuussa. Tartuntojen nopea kasvu on herättänyt kansainvälisesti kysymyksiä ja huolta maan jakamasta tiedosta asian suhteen. Numerot tartuntojen ja koronaan liittyvien kuolemien suhteen ovat olleet matalat, vaikka sairaalat ja ruumishuoneet ovat ylikuormitettuja.

YK:n alaisen terveysjärjestön mukaan perjantain kokouksen tarkoituksena oli saada lisää tietoa tilanteesta ja tarjota Kiinalle WHO:n asiantuntemusta ja tukea tilanteeseen.