Venäjän presidentinhallinto on antanut Venäjän tiedotusvälineille uudenvuoden ohjeet, joissa opastetaan oikeasta tavasta kertoa kuluneen vuoden tapahtumista. Asiasta kirjoittaa maanpaossa toimiva venäläinen uutissivusto Meduza, joka kertoo saaneensa Kremlin salaiset mediaohjeet haltuunsa.

Ohjeiden mukaan kansalle on tehtävä selväksi, ettei Venäjän ”erikoisoperaatiota” ole suunnattu Ukrainaa vastaan. Sen sijaan Venäjä torjuu länsivaltojen kahdeksan vuotta valmistelemaa hyökkäystä, jonka tarkoitus on ”hajottaa Venäjä ja alistaa venäläiset”.

Presidentinhallinnon poliittisen osaston ”suosituksen” mukaan yleisölle on kerta toisensa jälkeen korostettava, että sotajoukon Ukrainaan lähettänyt presidentti Vladimir Putin ”teki ainoan oikean ratkaisun torjuessaan Ukrainan ja Naton valmisteleman hyökkäyksen Venäjän alueelle”.

Ohjeiden mukaan yleisölle on tehtävä selväksi, että hyökkäyksen valmistelu alkoi jo vuonna 2014. Kyseisenä vuonna Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja aloitti ukrainalaisten separatistien nimissä Itä-Ukrainan sodan.

Samalla yleisölle on Kremlin ohjeistuksen mukaan korostettava, että ”erikoisoperaatio” on sujunut Venäjän kannalta menestyksellisesti, vaikka vastassa oleva sotilasliitto Nato on ”ihmiskunnan historian mahtavin sotakone”. Mahdolliset viivästykset tavoitteiden saavuttamisessa ovat johtuneet joukkojen uudelleen ryhmittämisistä ja palvelukseen määrättyjen reserviläisten kouluttamisesta.

”Kukaan ei odota nopeita voittoja, mutta aika on Venäjän puolella”, ohjeissa sanotaan.

Vuoden 2022 saavutuksiin on Kremlin ohjeistuksen mukaan kirjattava Venäjän maa-alueen laajentuminen 80 000 neliökilometrillä.

”Tämä alue on kolme kertaa suurempi kuin Krim ja kaksi kertaa suurempi kuin Slovakia tai Kroatia, Tanska tai Sveitsi”, ohjeissa muistutetaan.

Aluelaajennuksilla viitataan päätökseen, jonka mukaan Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan maakunnat liitettiin syyskuun lopussa Venäjään. Mainitsematta jää, ettei yksikään näistä alueista ole kokonaan Venäjän asevoimien hallussa.

Lisäksi ohjeissa neuvotaan korostamaan kansan yhtenäisyyttä ja Venäjän taloudellista vahvuutta. Molemmat väitteet vaativat totuuden venyttämistä.

Valtiollisille tiedotusvälineille presidentinhallinnon ”suositukset” ja ”ohjeet” ovat käytännössä määräyksiä. Myös muiden tiedotusvälineiden on syytä ottaa ohjeistus tarkasti huomioon, jos ne mielivät jatkaa toimintaansa Venäjällä.