Britanniaan saapui Englannin kanaalin yli viime vuoden aikana yli 17 000 siirtolaista enemmän kuin edellisenä vuonna. Brittiviranomaisten sunnuntaina julkaisemien tilastojen mukaan vuoden aikana Britanniaan saapui Ranskasta vesiteitse yhteensä lähes 46 000 siirtolaista.

Kyseessä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Tulijoiden määrä on jatkuvasti kasvanut, vaikka Britannian hallitus on yrittänyt suitsia määrää.

Vuonna 2022 tilastoitiin myös ennätys yhden päivän aikana Englannin kanaalin yli tulleiden siirtolaisten määrässä. Elokuun 22. päivänä lähes 1 300 ihmistä havaittiin yrittämässä vaarallista ylitystä yhden päivän aikana.