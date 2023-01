Venäjän hallinto on itselleen vieraan valinnan edessä: yrittäisikö se pitää kiinni koodareista ja it-asiantuntijoista uhkailemalla vai palkitsemalla, kirjoittaa Mihail ministeriölähteensä tietojen pohjalta.

Venäjä ei ole viime aikoina ollut esillä kehityksen tyyssijana. Teknologiasta se on kuitenkin yrittänyt pitää kiinni. It-ala on maassa varsin korkealla tasolla.

Tai ainakin se on ollut.

Alan venäläisiä tekijöitä on arvostettu. Samoin venäläistä it-koulutusta on pidetty edistyneenä. Yhdeksänä perättäisenä vuotena, vuodesta 2012 vuoteen 2021, venäläiset koodaritiimit voittivat kansainvälisen yliopistojen välisen ohjelmointikilpailun. Venäjällä on toiminut alan kansallisia ja kansainvälisiä alan suuryrityksiä.