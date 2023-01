Päätöksen odotetaan houkuttelevan lisää turisteja Dubaihin, jossa turismi on yksi talouden avainpilareista.

Alkoholin myynti on vaatinut Dubaissa luvan, josta muun muassa kauppojen ja turistikohteiden on aiemmin pitänyt maksaa lisenssimaksu.

Dubai on luopunut 30 prosentin alkoholiverostaan ja alkoholin myyntilupana toimineesta lisenssimaksusta, kertovat paikalliset jälleenmyyjät uutistoimisto Reutersin mukaan.

Uudet muutokset tulevat voimaan sunnuntaina, ja niillä on vuoden koeaika. Alkoholin myynti on vaatinut Dubaissa luvan, josta kauppojen ja turistikohteiden on aiemmin pitänyt maksaa lisenssimaksu. Dubaissa alkoholia saa ostaa ja nauttia vain luvanvaraisissa paikoissa.

Muutosten odotetaan houkuttelevan lisää turisteja Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin kuuluvaan Dubaihin, jossa turismi on yksi talouden avainpilareista.

Dubain talous on elpynyt nopeasti koronaviruspandemiasta. Kaupungin turistimäärät nousivat vuoden 2022 alkupuoliskolla yli 180 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Dubain bruttokansantuote myös kasvoi 4,6 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, kertoo Reuters.

Suosittu matkakohde Dubai on viime vuosina saanut lisää kilpailijoita lähialueilta, kun muun muassa Saudi-Arabia on pyrkinyt lisäämään matkailun vetovoimaansa investoimalla siihen miljardeja ja isännöimällä urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Kansantalouttaan monipuolistava Saudi-Arabia on avautunut turisteille vasta muutama vuosi sitten.