Risteilyalus Viking Orion odottaa nyt pääsyä maihin Adelaiden lähettyvillä. Australialaisviranomaiset ovat vaatineet aluksen rungon puhdistamista, jotta sille voidaan myöntää lupa telakoitua.

Sadat matkustajat ovat jääneet jumiin risteilyalukselle Australiassa, kun viranomaiset kielsivät alukselta pääsyn maan satamaan aluksen rungosta havaitun haitallisen kasvuston takia. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Risteilyalus Viking Orionin odottaa nyt pääsyä maihin australialaiskaupunki Adelaiden lähettyvillä. Australialaisviranomaiset ovat vaatineet aluksen rungon puhdistamista, jonka jälkeen alukselle voidaan vasta myöntää lupa telakoitua.

Aluksen pohjassa oleva haitallinen kertymä koostuu BBC:n mukaan vierasperäisistä mikro-organismeista, kasveista, levästä ja pienistä vesieliöistä, jotka voivat olla haitaksi alueen omalle kasvustolle.

Ennen Australiaa Viking Orionilta on evätty pääsy satamiin myös Uudessa-Seelannissa ja Tasmaniassa.

BBC:n haastattelema matkustaja Kenn Heydrick sanoi, että matkustajat eivät ole voineet poistua risteilyalukselta sitten tapaninpäivän. Heydrickin mukaan alukselta oli jäänyt neljä aikataulun mukaista satamapysähdystä väliin.

”Suurin osa matkustajista yrittää silti ottaa kaiken irti ja nauttia pidennetystä ajasta merellä”, hän kuvailee.

Matkasuunnitelman mukaan aluksen oli ollut tarkoitus pysähtyä Melbourneen maanantaina. Matkustaja Matt Robertsin mukaan matkustajille on kerrottu, että heidät päästettäisiin seuraavassa pysähdyskohteessa keskiviikkona pois alukselta vain viranomaisten tarkastettavaksi.

Viking Ocean on myöntänyt, että risteilyalus on joutunut jättämään väliin reitin varrelle kuuluneita pysähdyksiä puhdistustöiden takia. Yhtiön mukaan risteilyaluksen on kuitenkin tarkoitus jatkaa matkaansa lähiaikoina Melbourneen.

Yhtiö on kertonut myös hyvittävänsä osan matkan hinnasta risteilyaluksen matkustajille. Risteilyaluksen kapteeni on myös pahoitellut matkustajilta, ettei risteily ole vastannut heidän odotuksiaan.

Viking Ocean -risteilyalus on tällä hetkellä ankkuroituna ja puhdistettavana noin 27 kilometrin päässä rannikosta. Alus on rakennettu vuonna 2018 ja sinne mahtuu yhteensä 930 matkustajaa.

Vastaavanlainen tapaus sattui BBC:n mukaan vastikään Uudessa-Seelannissa, kun risteilyaluksen pohjasta havaittiin etanoita, jotka eivät olleet peräisin alueelta.

HS on kertonut myös useaan otteeseen purjehtija Tapio Lehtisen kohtaamista barnakkeleista eli siimajalkaisista äyriäisistä, jotka ovat purjehtijoiden pulma tarttuessaan veneiden pohjaan kesken pitkien purjehduskisojen.