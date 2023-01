Ukrainasta löydettiin yli 100 000 SIM-korttia, joita käytettiin tekaistujen sometilien avaamiseen ja sotapropagandan levittämiseen.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo, että ruotsalaisia SIM-kortteja on käytetty Ukrainassa Venäjän trollitehtailla, jotka ovat levittäneet propagandaa ja väärää tietoa.

Ukrainan poliisi, maan kyberturvallisuuteen erikoistunut poliisilaitos, puhelinverkkoyhtiöt ja syyttäjä toteuttivat joulukuussa maanlaajuisen operaation, jossa ne pyrkivät yhteistyössä paljastamaan Venäjän trollitehtaita, jotka toimivat maan sisällä.

Ukrainan poliisin tiedotteen mukaan se takavarikoi 24 ratsiassa epäiltyjen koteihin ja trollitehtaille yli 100 000 SIM-korttia, joita käytettiin tekaistujen tilien avaamiseen eri somepalveluissa, sähköpostitarjoajilla ja viestipalveluissa.

Poliisin mukaan korttien avulla oli avattu noin 1,5 miljoonaa tiliä, joilla julkaistiin Venäjä-myönteistä sisältöä, tuettiin Venäjän hyökkäystä sekä levitettiin propagandaa, misinformaatiota ja laitonta sisältöä.

SIM-korttien lisäksi ratsioissa löydettiin muun muassa suuret määrät matkapuhelimia.

Tapauksessa on poliisin mukaan 31 epäiltyä, jotka asuivat eri puolilla Ukrainaa. Ratsioissaan poliisi paljasti yhteensä 13 trollitehdasta.

SVT:n mukaan Ukrainan poliisin julkaisemalla videolla näkyy, että SIM-korttien joukossa on ruotsalaisten Comviqin ja Lycamobilen kortteja, joiden pakkauksissa on ruotsinkielistä tekstiä. Tele2-yhtiöön kuuluva Comviq epäilee, että sen liittymiä on käytetty rikolliseen toimintaan trollitehtailla.

”Voimme olettaa, että Comviqin kortteja on käytetty johonkin, joka on rikollista toimintaa näillä tehtailla”, sanoo Tele2:n viestintäpäällikkö Fredrik Hallstan SVT:lle.

Venäjän hyökkäyssodan alettua Comviq ilmoitti, että se tarjoaa ilmaiset puhelut Ukrainaan ja Ukrainasta, jotta sotaa pakenevien yhteydenpito helpottuu.

”Jos tätä on hyödynnetty ja väärinkäytetty jossakin, jota voidaan pitää rikollisena toimintana, otamme sen luonnollisesti hyvin vakavasti”, Hallstan kommentoi.

SVT:n mukaan SIM-kortin sai aiemmin Ruotsissa erittäin helposti, mutta maa luopui anonyymeistä ja rekisteröimättömistä korteista viime elokuun alussa.