Venäläissotilaiden varomaton kännykän käyttö näyttää jälleen aiheuttaneen Venäjälle tappioita.

Kun Ukraina onnistui iskemään venäläissotilaita majoittaneeseen ammattikoulurakennukseen Donetskin Makijivkassa, venäläinen uutistoimisto Tass syytti kännyköitä.

Tassin mukaan venäläisviranomaiset ja Donetskin separatistihallinto uskovat Ukrainan löytäneen sotilaiden sijainnin vakoilemalla sotilaiden kännyköiden sijaintia.

”Alustavasti syy ohjusiskuun oli alueen varusmiesten aktiivinen kännykänkäyttö. Vihollinen käytti Echelon-tiedustelujärjestelmää seuratakseen matkapuhelinten käyttöä ja käyttäjien sijaintia”, nimetön lähde kertoo Tassin mukaan.

Mikä on Tassin nimeämä Echelon-järjestelmä ja onko venäläisviranomaisten kertomassa perää?

Pelastusmiehet raivaavat Makijivkassa rakennusta, jossa kymmeniä venäläissotilaita kuoli Ukrainan iskussa.

Echelon on Yhdysvaltojen ja sen lähimpien liittolaisten eli Kanadan, Britannian, Australian ja Uuden-Seelannin käyttämä sähköinen valvontajärjestelmä, jonka taustalla on Yhdysvaltain tiedustelupalvelu NSA. Se nousi julkisuuteen 2000-luvun alussa.

Echelonin toimintaa ei täysin tunneta, mutta sen on raportoitu pystyvän tuottamaan tiedustelutietoa valtavasta määrästä dataa.

”Echelon on ollut pitkään olemassa ja toki kehittynyt vuosien mittaan”, summaa Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner.

Mannerin mukaan tiedustelujärjestelmiä voi ajatella pilvenä, johon kerätään dataa, josta sitten etsitään hyödyllistä tietoa esimerkiksi avainsanojen avulla. Dataa kerätään esimerkiksi radiokuuntelun, satelliittien ja muun tiedustelun avulla. Echelon on yksi tällainen järjestelmä, joka on noussut julkisuuteen.

Jos Echelonia on käytetty Ukrainassa, Mannerin mukaan on todennäköistä, että tiedonkeruun ja analyysin on tehnyt Yhdysvallat.

”Sieltä on ehkä löydetty tämmöinen havainto ja vinkattu Ukrainalle, että tuolla olisi joukko sotilaita”, Manner sanoo.

”Tämä on normaalia tiedustelutiedon jakamista, jota tehdään myös esimerkiksi Nato-maiden kesken.”

Yhtä hyvin voi kuitenkin olla, että venäläissotilaiden sijainti on selvinnyt yksinkertaisemmilla keinoilla.

Näin tuntuu arvelevan esimerkiksi Twitterissä Ukrainan sodasta ahkerasti keskusteleva ajatushautomo Foreign Policy Research Instituten vanhempi tutkija Rob Lee. Hän on julkaissut esimerkkejä tuoreista valokuvista, joita venäläinen vapaaehtoinen on jakanut sosiaalisen median palvelu VKontakteen. Niissä näkyy tunnistettava Venäjän armeijan tukikohta sijaintitietoineen. Pian tämän jälkeen Ukraina iski tukikohtaan.

Jo aivan Venäjän hyökkäyksen alussa viime keväänä ukrainalaiset saivat tietoa venäläisten liikkeistä kun heidän deittiprofiilinsa ilmestyivät ukrainalaisnaisten sovelluksiin, jotka paljastavat mahdollisen deittikumppanin olevan tietyllä etäisyydellä.

Ukraina osaa varmasti hyödyntää tällaiset kömmähdykset, Manner arvioi.

”Sodan aikana on nähty paljon tällaisia tapauksia, joissa postaillaan hienoja sotakuvia ja paljastetaan sijainti”, hän sanoo.

”Kyllä nämä asiat voi ilman Echeloniakin tunnistaa.”

Sotilaiden kännyköiden sijaintitietojen urkkiminen venäläisestä puhelinverkosta olisi Mannerin mukaan melko järeä tietomurto, joka vaatii osaamista. Sen sijaan sijaintitiedot paljastuvat helposti, jos venäläiset erehtyvät käyttämään ukrainalaisia mobiiliverkkoja miehitetyillä alueilla, Manner sanoo.

Jos ukrainalaiset puhelinoperaattorit vielä toimivat, Mannerin mukaan on mahdollista, että kokemattomat, liikekannallepanosta juuri tulleet sotilaat käyttävät niitä huolimattomasti. Tällainen toiminta paljastaa sotilaskohteen sijainnin varmasti.

”Jos hiljaisessa, miehitetyssä kaupungissa on yhtäkkiä satoja kännyköitä yhdessä paikassa, se ei ole vaikea päätelmä”, Manner sanoo.

”Kyllähän suomalainenkin operaattori näkee, milloin kaivopuistossa on vappu tai jäähallissa peli.”