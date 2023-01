Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Ruotsi

Ruotsin pihi maine näkyy EU-kokous­järjestelyissä: Linnat vaihtuvat messuhalliin

Ruotsi on nyt EU:n puheenjohtajamaa. Tärkein teema on Ruotsille on Euroopan turvallisuus, ja maa aikoo pitää esillä Ukrainan tukemista. Samalla Ruotsi ylläpitää mainettaan nuukana Pohjoismaana.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Scandinavian XPO -messuhalli Arlandan lentokentällä.