Faktantarkastaja ja Ukrainan sotatilannekarttaa päivittävä John Helin arvioi HS:lle Ukrainan väitteitä jopa tuhannesta venäläisuhrista kahdessa viimeaikaisessa iskussa.

Ukraina on viime päivinä ilmoittanut tehneensä kaksi isoa iskua, joissa olisi sen mukaan kuollut yhteensä lähestulkoon tuhat Venäjän sotilasta.

Donetskin alueella Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Makijivkassa Ukraina iski uuden vuoden yönä rakennukseen, johon oli majoitettu venäläissotilaita. Ukrainan oman ilmoituksen mukaan sen yhdysvaltalaisilla Himars-raketeilla tehdyssä iskussa olisi kuollut jopa 400 venäläistä ja loukkaantunut 300.

Venäjä on arvioinut uhrimäärän reilusti pienemmäksi. Harvinaisessa ilmoituksessaan sekin on kuitenkin myöntänyt, että iskussa olisi kuollut 63 venäläissotilasta.

Tiistaina Ukrainan asevoimat ilmoitti myös, että sen uudenvuodenaattona tekemässä iskussa Hersonin alueella sijaitsevaan Tšulakivkan kylään olisi kuollut ja haavoittunut yhteensä 500 venäläis­sotilasta.

”Makijivkan isku voidaan varmistaa jollain tavalla”, kertoo HS:lle faktantarkistajana työskentelevä ja Ukrainan sotatilannekarttaa päivittävä John Helin.

Iskun kohteena olleesta rakennuksesta on olemassa kuvamateriaalia ja iskua on kommentoitu niin Ukrainan kuin Venäjänkin puolelta. Tiedetään, että Venäjän sotilaat olisi sijoitettu kolmikerroksiseen, melko uuteen koulurakennukseen, joka kuvamateriaalin perusteella on romahtanut kokonaan.

”Puhutaan isosta rakennuksesta. Venäläiset kanavat puhuvat tällä hetkellä, että siellä olisi ollut sotilaita ja ammusvarastoa alakerrassa. Iskut olisivat räjäyttäneet ammusvaraston ja koko rakennus olisi mennyt sen sileän tien”, Helin kertoo.

Villeimmät huhut iskussa kuolleista venäläissotilaista liikkuvat jopa kuudessasadassa. Mutta kyse on niistä villeimmistä huhuista, Helin painottaa. On vaikea arvioida, paljonko sotilaita rakennuksessa on alun perin ollut.

Miehiä seuraamassa raivaustöitä. Rakennus, jossa Venäjä oli majoittanut joukkojaan, tuhoutui Ukrainan iskussa täysin.

Kuitenkin myös venäläiset sotabloggaajat ovat kyseenalaistaneet Venäjän valtion antamat luvut. Sotabloggaajien omat arviot Makijivkan iskussa kuolleista venäläissotilaista liikkuvat lähempänä Ukrainan kuin Venäjän arviota, Helin kertoo. Venäläisillä kanavilla liikkuu hänen mukaansa jo huhuja venäläisten keräämästä uhrilistasta, joissa olisi 200–300 varmistetun kuolleen nimet.

Varmaa tietoa asiasta ei ole. Makijivkan raivausoperaatio vaikuttaa kuitenkin jatkuvan yhä, Helin kertoo. Ainekset suureen uhrimäärään ovat olemassa.

”Niillä tiedoilla, joita meillä on ja jotka pystytään tarkistamaan, niin lukuja on mahdotonta sanoa. Mutta mikäli venäläiset sotabloggaajatkin puhuvat potentiaalisesti parista–kolmestasadasta kuolleesta, niin ei se mahdotonta ole.”

Myös Ukrainan ilmoittamiin lukuihin tulee suhtautua kriittisesti. Ukrainalle on tärkeää näyttää, että länsiapu toimii ja että venäläissotilaita kuolee sodanjohdon osaamattomuuden takia.

Tšulakivkan iskusta on vaikea tällä hetkellä sanoa juuri mitään varmaa.

”Tietoa siitä tuntuu tulevan vain Ukrainan pääesikunnan kautta”, Helin selittää.

”Ei ole edes selvää, mihin siellä olisi isketty.”

Ukraina on puhunut välillä vastaavanlaisista tappioista, mutta niille ei ole ollut samankaltaista näyttöä, Helin sanoo.

”Se kertoo paljon, että lähimmät vertaukset mitä tälle voidaan keksiä ovat Venäjän pieleen menneet sotilasoperaatiot etulinjasta. Ja tässä on nyt kuitenkin ollut kyse takalinjassa majoitetuista miehistä”, Helin sanoo.

Myös sotabloggaajien laajat kriittiset reaktiot ovat nousseet uudelle tasolle.

”Ei tule mieleen, että sotabloggaajat olisivat ennen kritisoineet Venäjän sotajohtoa näin laajasti. Näkyvissä on selkeää tyytymättömyyttä useammalla kanavilla.”

Sotabloggaajien keskuudesta on myös levitetty tietoa, että menehtyneet olisivat olleet syksyn liikekannallepanon piirissä. Jos näin todella olisi, olisi tapauksella potentiaalia vaikuttaa rintamalle lähetettävien moraaliin ja venäläisten yleiseen mielipiteeseen enemmänkin.

”Näyttäytyisi täytenä piittaamattomuutena heidän hengestään, jos yhteen rakennukseen olisi laitettu puolisen tuhatta sotilasta helpoksi maaliksi. Jos näitä tulisi useammin, niin se voisi vaikuttaa kotirintaman mielipiteeseen”, Helin sanoo.

Ja lisää heti perään: ”Tosin tällaiset eivät ole aiemminkaan realisoituneet aktiiviseksi vastarinnaksi.”