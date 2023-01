Venäläiset miljardöörit, virkamiehet ja tutkijat väittävät, että eliitti on turhautunut presidenttiin, jolla ei ole mitään suunnitelmaa.

Vladimir Putin on perunut viime aikoina menojaan. Se kielii väitteiden mukaan siitä, että hän on yhä eristäytyneempi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on yhä eristäytyneempi, väittävät korkeissa asemissa olevat venäläiset amerikkalaislehti The Washington Postille. Lehti on haastatellut useita venäläisiä yritysjohtajia, virkamiehiä ja analyytikkoja, jotka kertovat Putinin ja Venäjän eliitin välille revenneestä kuilusta.

Sisäpiirin väitteiden mukaan eliitti on turhautunut presidentin toimintaan, ja Putin kokee olevansa yksin.

Washington Postin mukaan Venäjän eliitti pohtii nyt, mikä Putinin suunnitelma tulevaisuudelle on. Eliitti on jakautunut niihin, jotka haluavat presidentin lopettavan sodan ja heihin, jotka yhä tukevat hyökkäystä ja toivovat sen tuottavan tulosta, arvioivat Venäjän valtion virkamies ja Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon tutkija Tatjana Stanovaja.

"Hänen ympärillään olevat ihmiset ovat todella turhautuneita”, väittää puolestaan eräs venäläismiljardööri, jolla on suhteita korkea-arvoisiin virkamiehiin.

”Hän ei selvästi tiedä, mitä tehdä”, miljardööri väittää.

Erään valtion virkamiehen mukaan Putinin ainoa suunnitelma vaikuttaa olevan se, että hän yrittää pakottaa lännen ja Ukrainan rauhanneuvotteluihin Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistettujen ilmaiskujen avulla. Washington Postin lähteen mukaan Putinilla ei kuitenkaan ole aikomustakaan ryhtyä neuvotteluihin kuin omilla ehdoillaan.

Putin on aina luottanut pieneen sisäpiiriinsä, mutta nyt se on väitteiden mukaan supistunut entisestään.

Useat yhdysvaltalaislehdelle puhuneet lähteet kokevat, että Putinin päätös peruuttaa hänen vuotuinen, suuri lehdistötilaisuutensa kielii presidentin eristäytymisestä. Lähteiden mukaan kyseessä saattoi olla yritys vältellä suoria kysymyksiä, sillä Putinilla ei ole selkeää suunnitelmaa tai vastauksia kysymyksiin. Sadat toimittajat kyselemässä asioista olisivat voineet olla riskialtis tilanne presidentille.

"Lehdistötilaisuudessa pitäisi olla suunnitelma, mutta ei ole olemassa suunnitelmaa. Luulen, etteivät he tiedä mitä sanoa. Hän on eristäytynyt. Hän ei pidä ihmisten kanssa keskustelusta muutenkaan. Hänellä on hyvin pieni lähipiiri, joka on pienentynyt entisestään”, venäläismiljardööri väittää Washington Postille.

Putin on pitänyt 17 uudenvuoden lehdistötilaisuutta vuodesta 2001 lähtien. Hän ei pitänyt vuotuisia lehdistötilaisuuksia vuosina 2008–2011 toimiessaan pääministerinä, mutta muutoin hän on vastaillut toimittajien kysymyksiin tunteja kestäneissä tilaisuuksissa.

Putin perui joulukuussa myös uudenvuoden tapaamisensa Venäjän rikkaimpien bisnesmiesten kanssa. Myös sen katsotaan syventävän kuivua hänen ja eliitin välillä.

Tutkija Tatjana Stanovajan mukaan osa Venäjän eliitistä on nyt menettämässä toivonsa Putinin suhteen.

"Hän on hahmo, joka eliitin silmissä näyttää olevan kyvytön antamaan vastauksia kysymyksiin. Eliitti ei tiedä mihin uskoa ja he pelkäävät ajatella huomista”, Stanovaja väittää.

Stanovajan mukaan osa eliitistä kokee, että he ovat riippuvaisia yhdestä ihmisestä, eivätkä he voi tilanteelle mitään.

"Suurilta osin tunne on se ettei tilanteesta ole ulospääsyä, eikä sitä voi korjata.”

Washington Postin mukaan Putinin eristäytyneisyys näkyy myös kansainvälisesti. Nimettömänä pysyttelevä, diplomaattipiirit tunteva Venäjän valtion virkamies sanoo lehdelle, että Putin tuntee nyt ”ystäviensä menettämisen” selvästi. Presidentillä ei virkamiehen mukaan ole enää ketään muuta kansainvälistä liittolaista kuin Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka.

"Lukašenka on ainoa, jonka luona hän voi käydä oikealla vierailulla. Kaikki muut tapaavat häntä vain kun on tarpeellista”, virkamieslähde väittää.

Putin vieraili joulukuussa Valko-Venäjällä.

Putin vieraili Valko-Venäjällä joulukuussa ensi kertaa kolmeen vuoteen ja tapasi Lukašenkan. Sen sijaan moni muu hänen entinen tukijansa on kääntänyt selkänsä Venäjälle ja ilmoittanut vastustavansa sotaa Ukrainassa. Näin teki jopa paavi, joka vertasi Venäjän hyökkäystä juutalaisten joukkomurhaan ja natsien tekoihin.

