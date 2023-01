Suurin osa republikaanipuolueen kärkiehdokasta vastaan kääntyneistä kyseenalaistaa vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen.

Republikaanipuolueen äärioikeistosiipi ajoi Yhdysvaltain edustajainhuoneen umpikujaan.

Tiistaina oli määrä valita edustajainhuoneelle puheenjohtaja, mutta republikaani­kapinalliset kääntyivät puolueensa kärkiehdokasta Kevin McCarthya vastaan.

Kapinallisiin kuuluu äänekkäitä äärikonservatiiveja, jotka ovat olleet suorasanaisia McCarthyn vastustajia sekä suurempi hiljaisemman joukon ryhmä, jotka ovat jo pitkään vastustaneet tapaa, jolla edustajainhuone toimii. Lisäksi joukkoon kuuluu edustajainhuoneen ensikertalaisia, kertoo New York Times.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Maria Lindénin mukaan republikaanien kapinallisia yhdistää kompromissien halveksiminen politiikan teossa.

”He suhtautuvat kompromissiin petturuutena. Heidän mielestään omista asioista tulee pitää kiinni ja niitä pitää ajaa eteenpäin jääräpäisesti. Eli ei saa luovuttaa”, Lindén sanoo.

Kevin McCarthy taas on tullut tunnetuksi juuri kompromisseistaan. Hän on pyrkinyt miellyttämään sekä oikeanlaidan ryhmittymiä että maltillisia republikaaneja.

Hänen sanotaan olevan valmis kääntämään takkia aina tarpeen tullen, jos se hyödyttää hänen omaa uraansa.

”Jo ennen vuodenvaihdetta tiedettiin, että McCarthylle oli tulossa kivinen tie. Hän lobbasi paljon ja oli valmis isoihinkin kompromisseihin. Tästä huolimatta hän ei saanut tarvittavia ääniä”, Lindén sanoo.

Lindénin mukaan edustajainhuoneen umpikujassa ei kuitenkaan ole kyse vain McCarthysta, vaan siitä, miten politiikan tekeminen on muuttunut Washingtonissa.

Lindén puhuu varsinkin edustajista, jotka kyseenalaistivat vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen. New York Timesin analyysin mukaan heitä on 435 paikkaisessa edustajainhuoneessa ainakin 180.

”He eivät kunnioita perinteisen politiikan sääntöjä, mihin olisi kuulunut muun muassa McCarthyn äänestäminen, koska hän oli selkeästi vahvempi kuin kukaan muu.”

He haluavat hätkähdyttää ja kyseenalaistaa nykyisen poliittisen järjestelmän.

”Heidän ensisijainen tavoitteensa ei ole saada hyväksyttyä lakeja, jotka hyödyntäisivät heidän vaalipiiriään tai äänestäjiään. He haluavat laittaa koko systeemin mäsäksi, koska se on heidän mielestään rikki. Heidän näkökulmastaan voi olla jopa positiivinen asia, että edustajainhuone on kaaoksessa.”, Linden sanoo.

New York Timesin mukaan yli puolet heistä, jotka äänestivät McCarthya vastaan, kiistävät vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen.

Yksi heistä on edustajainhuoneen ensikertalainen republikaanien nouseva tähti Anna Paulina Luna. Hän on muun muassa antanut lausuntoja, joiden mukaan Donald Trump voitti vaalit vuonna 2020.

Myös äänekkäisiin äärikonservatiiveihin kuuluva Ralph Norman äänesti McCarthya vastaan. Talking Points Memo -uutissivuston mukaan hän oli yksi edustajainhuoneen edustajista, joka lähetti Trumpin kansliapäällikölle Mark Meadowsille viestin vain päiviä ennen kuin Joe Biden vannoi virkavalansa. Viestissään hän kehotti Trumpia ottamaan käyttöön poikkeustilalain.

Trumpin läheinen liittolainen Matt Gaetz äänesti puhemiesvaalissa Jim Jordania. Gaetz on ollut paljon julkisuudessa, kun hänen osallisuuttaan alaikäisen seksuaalisen häirintään ja ihmiskauppaan on tutkittu yli puolitoista vuotta. Syytteitä ei ole nostettu.

Lindénin mukaan kapinaryhmää yhdistää se, että he ovat lähes kaikki suuresta mediahuomiosta nauttivia äärikonservatiiveja. Muuten heillä on hyvin erilaiset motiivit olla äänestämättä McCarthya, sanoo Lindén.

”Jotkut tässä varmasti tekevät ihan tavallista Washington-tyylistä politiikkaa, jossa vastustuksella haetaan parempia neuvotteluasetelmia muissa asioissa.”