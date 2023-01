Muusikko, taiteilija ja aktivisti Brian Eno uskoo, että maapallon pelastamiseksi on syntymässä hiljainen mutta määrätietoinen maailmanlaajuinen liike.

Uusien, nousevien liikkeiden on tapana ilmestyä ilman suurempia ennakkovaroituksia.

Hiljaisuuden syynä on se, etteivät liikkeet etukäteen tiedä millaiseksi ne muotoutuvat.

Juuri nyt syntymässä on ihmis­kunnan historian suurin liike, jolla on edessään ihmis­kunnan historian suurin haaste. Kutsutaan sitä vaikka ilmasto­vaikuttamis­liikkeeksi, vaikka kyse on muistakin tämän hetken polttavimmista aiheista, kuten demokratia, vaali­järjestelmät, talous, muuttoliike, tasa-arvo, maatalous, naisten oikeudet, luonnonvarojen hyödyntäminen, yhteisomistus ja henkilö­kohtaiset elämän­tapa­valinnat.

Syyskuussa 2022 osallistuin Barcelonassa Fixing the Future -kokoukseen, jossa näistä teemoista oli keskustelemassa edustajia esimerkiksi seuraavista järjestöistä: Rewilding Europe, Observadores del Mar, New Citizenship Project, YouthNet for Climate Justice Bangladesh ja Plastic Punch Ghana.

Mistä tapahtumassa puhuttiin?

Suhteista, niin ihmisten keskinäisistä suhteista kuin ihmisen suhteesta maapalloon. Siitä, millainen olisi toimiva planeetta ja miten sellaisen saisi aikaan.

” ”Tällainen maailma voisi olla olemassa. Miltä se tuntuu?”

Tällaiset kokoontumiset synnyttävät uusia ideoita ja uusia suhteita. Tutustuin vähintään 20 uuteen ihmiseen, ja jos kaikki muutkin osallistujat tekivät samoin, yhden konferenssin aikana syntyi noin 10 000 uutta suhdetta.

Näiden suhteiden kantavana voimana toimivat ideat; ne ovat yhteiskunnallisen liikkeen rakennuspalikoita.

Saman viikon aikana maailmalla järjestettiin todennäköisesti sata muuta konferenssia, joissa käsiteltiin samoja aiheita. Voisi arvioida, että ilmaston­muutoksen tiimoilta pelkästään virallisissa asia­yhteyksissä syntyi viikon aikana miljoona uutta suhdetta.

Harvalla on mitään käsitystä, kuinka monta ihmistä tässä globaalissa liikkeessä on mukana.

Minusta olisi hyvä ajatus käyttää vihreitä rintamerkkejä, joissa lukee ”Kuulumme samaan joukkoon”; näin me samanmieliset tunnistaisimme toisemme.

Miksei tämä koko maapalloamme koskeva pohdinta ole noussut suuremmaksi uutiseksi?

Koska kyseessä on hyvä uutinen, jolla ei myydä lehtiä eikä houkutella klikkauksia.

Ilmastoaiheisen uutisen on oltava tulvan tai tulipalon tapaan näyttävä ja dramaattinen, jotta se ylittää uutiskynnyksen. Rakenteellista uudistusta ajava liike etenee hitaasti, herättämättä suurempaa huomiota ennen kuin sen tyytymättömyys kuohahtaa.

Pinnan alla rakentuu runsas ja jykevä juuristo, ja ensimmäiset vihreät versot alkavat nousta pintaan.

” Muutos on hidas ja odotettavissa on vastustusta, mutta meitä on enemmän kuin osaamme kuvitella.

Monet tähän globaaliin keskusteluun osallistujista ovat taiteilijoita.

Taide antaa mahdollisuuden kokea asioita turvallisen välimatkan päästä. Taiteen kautta voimme antautua tunteiden vietäväksi. Lukemalla voi uppoutua vieraisiin maailmoihin ja niiden herättämiin tunteisiin. Jos tunne on liian voimakas, kirjan voi sulkea.

Lapset oppivat leikkimällä, miten maailma toimii.

Aikuisille taide on leikkimisen väline. Lukemalla George Orwellin teoksen Vuonna 1984 voi kokea, millaista olisi elää totalitaarisessa yhteiskunnassa.

Taiteen avulla voimme tutkia mahdollisuuksien rajoja ja omaa suhtautumistamme.

Jerusalema-tanssihaaste innosti miljoonat ihmiset kuvaamaan oman versionsa tanssista ja julkaisemaan sen Youtubessa.

Nyt voit katsella tanssista versioita, jossa on mukana 100 munkkia ja nunnaa tai 25 puolalaista rakennustyöntekijää tai 200 nigerialaista koululaista.

Kyseessä saattaa olla kaikkien aikojen suurin performanssitaideteos. Se kertoo, että voimme yhdessä tehdä asioita eri puolilla maailmaa ja pitää samalla hauskaa. Taide sopii hyvin juuri sellaisen viestin välittämiseen:

”Tällainen maailma voisi olla olemassa. Miltä se tuntuu?”

Tunteet ovat ajattelua, jota ei ole vielä puettu sanoiksi.

Uskon ensimmäisten vihreiden versojen lähtevän leviämään. Uudenlaista demokraattista päätöksentekoa, uusia tapoja tuottaa energiaa, uusia käsityksiä itsestämme ja planeettamme tarpeista, ja uusia globaalin yhteistyön muotoja.

Joskus asioita voidaan tehdä huvin vuoksi ja toisinaan tosimielellä. Hauskanpito on valmistautumista tositoimiin.

Seuraavaksi liikkeen on sisäistettävä oma rajaton ulottuvuutensa ja kerättävä uutta voimaa. Liikkeen jäsenet rakastavat elämää – eivät pelkästään omaansa vaan elämää itseisarvona. Muutos on hidas ja odotettavissa on vastustusta, mutta meitä on enemmän kuin osaamme kuvitella.

Siksi tarvitsemme merkkejä, joilla osoitamme kuuluvamme samaan joukkoon.

