Ukrainan puolella taistelevien venäläisten määrä on pieni, mutta poliittinen merkitys suuri, asiantuntija arvioi AFP:lle.

Salassapito on äärimmäisen tärkeää sodassa Ukrainan puolella taisteleville venäläisille.

Venäjän vapaus -legioonan jäsenten määrää ja olinpaikkoja ei saa paljastaa, ja julkisuuteen annettavat kommentit muotoillaan tarkasti, kertoo legioonan jäseniä Ukrainassa haastatellut uutistoimisto AFP.

Legioonan tiedottaja, sotilas nimeltään ”Caesar”, kävelee ortodoksiluostarin raunioiden läpi Dolinan kylässä Itä-Ukrainan Donetskissa. Kylä vallattiin takaisin venäläisiltä syksyllä.

Raunioissa lepää särkynyt sipulin muotoinen kultakupoli, koristeleijona ja siellä täällä ikoneita. Tuho näyttää, mitkä Putinin arvot ovat, Caesar sanoo AFP:lle.

”En taistele kotimaatani vastaan. Taistelen Putinin hallintoa vastaan, pahuutta vastaan”, hän sanoo vaihdellen kieltä venäjän ja englannin välillä.

”En ole petturi. Olen todellinen venäläinen patriootti, joka ajattelee maansa tulevaisuutta.”

Caesar poseeraa ortodoksiluostarin raunioiden edessä Dolinassa.

Venäjän hyökkäyksen alussa perustettu legioona kuuluu Ukrainan armeijan kanssa taisteleviin ulkomaalaisten vapaaehtoisten joukkoihin. Sen vaakunassa on nyrkki ja sanat ”Venäjä” ja ”vapaus”.

AFP:n haastatteleman Caesarin mukaan legioonaan kuuluu satoja venäläisiä, jotka lähetettiin kahden kuukauden koulutuksen jälkeen Venäjän havittelemalle Donbasin alueelle.

Osa heistä taistelee haastattelun aikaan Bahmutin kylässä eturintamalla. Usein he vastaavat tykistötulesta Ukrainan joukkojen komennuksessa.

”He ovat motivoituneita ja ammattimaisia taistelijoita, he hoitavat työnsä täydellisesti”, ukrainalainen upseeri kommentoi AFP:lle nimettömästi.

Hänen mukaansa legioonaan värvätyt käyvät läpi useita haastattelukierroksia, psykologisia testejä ja jopa valheenpaljastajan uskollisuuden varmistamiseksi.

Venäläislegioonan tärkein tehtävä on konkreettisen taistelemisen sijaan poliittinen, arvioi sotilasasiantuntija Oleh Ždanov AFP:lle.

”He osallistuvat sotaan, mutta heillä ei ole merkittävää vaikutusta pienen määränsä vuoksi”, hän sanoo.

”Heidän merkityksensä on enemmänkin poliittinen. Ukrainalle on hyödyllistä voida näyttää, että on olemassa venäläisiä, jotka tukevat demokratiaa ja vapautta ja jotka taistelevat oikealla puolella.”

Legioona julkaisee sosiaalisessa mediassa propagandavideoita ja väittää saaneensa tuhansia hakemuksia.

Jäsenillä on monia poliittisia ja henkilökohtaisia syitä värväytyä. Nimellä ”Tihyi” eli ”Hiljainen” esittäytyvä mies oli Venäjän hyökätessä vierailulla Kiovassa ukrainalaisen vaimonsa perheen luona.

“Hän ei olisi suostunut jäämään Venäjälle”, nelikymppinen mies sanoo AFP:lle.

41-vuotias venäläinen Tihyi liittyi Ukrainan armeijan venäläislegioonaan, koska hänen vaimonsa on ukrainalainen. AFP tapasi hänet Ukrainan Dolinassa 26. joulukuuta.

Hän ei ole ollut juurikaan tekemisissä Venäjällä asuvan oman perheensä kanssa sodan alettua.

”Heitä on aivopesty. Mutta tiedän, että he ovat huolissaan minusta.”

Venäläiset kaverit taas istuvat miehen mukaan sohvillaan toistelemassa, että Venäjä vapauttaa Ukrainan. Mies pitää venäläissotilaita vihollisina mutta ei voi saada itselleen Ukrainan kansalaisuutta ennen kuin sota on ohi.

”Toistaiseksi minulla on yhä vihollisen passi.”

Tihyillä on hihassaan Venäjän vapaus -legioonan merkki.

Ennen sodan alkua tiedottaja Caesar oli pietarilainen fysioterapeutti. Hän kuvaa itseään ”oikeistolaiseksi nationalistiksi” ja uskoo, että Putinin hallinto voidaan kaataa vain voimalla.

Hän haukkuu Venäjän joukkoja sätkynukeiksi. Venäläiset ”eivät halua nähdä tai kuulla mitään”, hän sanoo.

”Venäjä tekee kuolemaa. Mene kyliin, niin näet juoppoja, narkkareita, rikollisia. Ihmiset kärsivät.”

Hän syyttää rappiosta Putinin valtakautta.

”Hänen järjestelmänsä, hallintonsa ja neuvonantajansa. Kaikki paskaa. He ovat epäonnistujia, korruptoituneita varkaita, jotka elävät vain rahasta ja nautinnosta. Ei maata voi johtaa niin.”

Caesar vei perheensä Kiovaan sodan alussa. Hän uskoo voivansa puhua vapaasti, koska perhe on hänestä Ukrainassa paremmassa turvassa kuin Venäjällä.

”Hekin elävät pommitusten pelossa ja kylmässä mutta hyväksyvät valintani.”