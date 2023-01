Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kehotti keskiviikkona kapinoivia republikaaneja äänestämään Kevin McCarthya. Kehotus voi kääntää neljännen äänestyskierroksen suunnan.

Republikaanien ultrakonservatiivit nöyryyttivät tiistaina puolueensa ykkösehdokasta Kevin McCarthya kun he kieltäytyivät äänestämästä tätä edustajainhuoneen puhemieheksi.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump puuttui keskiviikkona riitaisten republikaanien poikkeukselliseen kapinointiin ja kehotti kaikkia republikaaneja yhdistymään kalifornialaisen Kevin McCarthyn taakse.

Tiistaina edustajainhuoneen puhemiehen äänestyksessä republikaanien oikeistosiipi kääntyi poikkeuksellisesti puolueensa kärkiehdokasta vastaan. Kaksikymmentä republikaania kieltäytyi kolmen äänestyskierroksen ajan asettumasta McCarthyn taakse. Kapinoijien määrä oli odotettua korkeampi.

Kukaan ehdokkaista ei onnistunut saamaan valintaan tarvittavaa äänimäärää, eikä vastaavaa draamaa ole edustajainhuoneessa todistettu sataan vuoteen.

Entisen presidentin ärjäisyllä on potentiaalia muuttaa neljännen äänestyskierroksen suunta, sillä suurin osa McCarthyn vastustajista on Trumpin tukijoita. Neljännen äänestyskierroksen on määrä alkaa keskiviikkona noin kello 19 Suomen aikaa.

”Republikaanit, älkää kääntäkö hienoa voittoa nöyryyttäväksi tappioksi”, Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

”Kevin McCarthy tulee tekemään hyvää työtä, ja ehkä jopa todella hyvää työtä – katsokaapa vain!”

Tiistaina Trump oli vielä pysynyt tapahtumien suhteen vaitonaisena.

Tiistaina McCarthy vakuutti olevansa valmis jatkamaan äänestyksiä voittoon asti, vaikka myönsikin, että siihen voi mennä päiviä.

Äänestystä voidaan jatkaa niin kauan kunnes joku ehdokkaista saa riittävästi ääniä.

Yhdysvaltain kongressin alahuone eli edustajainhuone ei voi aloittaa toimintaansa, ennen kuin puhemies on valittu.

Edustajainhuoneen puhemiehen virka on Yhdysvaltain hallinnon kolmanneksi ylin heti presidentin ja varapresidentin jälkeen.

Puheenjohtajan paikalta väistyy demokraattien Nancy Pelosi.