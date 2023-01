Mika Aaltola ei usko, että tilanteella on vaikutusta Ukrainalle suunnattuun apuun. Yhdysvaltojen nykyinen tuki Ukrainalle on sinetöity syyskuulle asti.

Edustajainhuoneen umpikuja on laittanut Yhdysvaltojen koko poliittisen päätöksenteon jäihin. Edustajainhuone ei voi aloittaa työtään ennen kuin sillä on puheenjohtaja.

Republikaanien kärkiehdokkaaksi asetettu Kevin McCarthy ei ole useiden äänestyskierrosten jälkeen saanut taakseen tarvittavaa tukea.

Minkälaisia seurauksia sillä on maan ulkopolitiikkaan?

Professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta pitää tilannetta täysin ennennäkemättömänä. Hän vertaa sitä presidentti Barack Obaman aikaan, jolloin teekutsuliike laittoi kapuloita rattaisiin, ja uusia lakeja ei saatu hyväksyttyä.

Heiskasen mukaan Washingtonin poliittista teatteria on siis totuttu katsomaan, mutta kun ei päästä yhteisymmärrykseen edes puheenjohtajasta, tilanne muuttuu eriskummalliseksi.

”Tämä vaikuttaa kaikkeen. Kongressi päättää niin ilmastosopimuksista kuin Ukrainan sodan apupaketeista. Nyt presidentin kädet on sidottu”, Heiskanen sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola suhtautuu republikaanikapinaan maltillisesti.

”Sanoisin, että nämä ovat mikrotason liikahduksia eivätkä heijastu isoon kuvaan. Tietysti jonkinlaisia heijastuksia sillä on myös ulkopolitiikkaan, että päätöksenteko on takkuista, ja edustajilta vaaditaan enemmän nuorallatanssia ja kompromisseja.”

Aaltolan mukaan kapinalla voi olla jopa positiivinen vaikutus demokraattien ja maltillisten republikaanien yhteistyölle.

”Republikaaneilla voi olla helpompi löytää yhteinen sävel demokraattien kanssa eli tämä tilanne saattaa paradoksaalisesti lähentää puolueita. Vaikka pitkään Washingtonia seuranneena voin sanoa, että pääasiana tuntuu kuitenkin aina olevan draama ja dramatiikka.”

Koska puheenjohtajaa ei ole, ketään edustajainhuoneen jäsenistä ei ole tällä hetkellä valalla vahvistettu.

He eivät voi säätää lakeja, eivätkä pitää kuulemisia. He eivät pysty reagoimaan hätätilanteisiin tai mahdollisiin kriiseihin. Heistä ei ole tehty turvallisuusselvitystä, eivätkä he pääse käsiksi luottamuksellisiin tietoihin, kertoo The New York Times.

Aaltolan mukaan presidentin laajat toimivaltuudet kuitenkin takaavat sen, että jos maailmalla tapahtuisi jotain yllättävää, siihen pystytään vastaamaan.

Washingtonissa järjestettiin seitsemäs äänestys edustajainhuoneen puheenjohtajasta keskiviikkoiltana.

Useat McCarthyn valintaa vastustaneet ovat puhuneet holtittomasta rahankäytöstä Ukrainan apupakettien suhteen.

Aaltola ei kuitenkaan usko, että edustajainhuoneen umpisolmulla on vaikutusta Ukrainalle suunnattuun tukeen. Yhdysvaltojen nykyinen tuki Ukrainalle on sinetöity syyskuulle asti.

”Äärioikeistolaisen siiven painoarvoa ei sovi liioitella, kun katsoo, kuinka suurella enemmistöllä Ukrainan apupaketteja on aikaisemmin saatu läpi.”

Ukrainalle myönnetyt apupaketit tukevat myös Yhdysvaltojen omaa aseteollisuutta, mikä on perinteisesti republikaaneille mieleen, sanoo Aaltola.

Hän näkee, että Yhdysvalloilla on pitkästä aikaa konsensus ulkopolitiikastaan, ja hän ei usko nykytilanteen horjuttavan sitä.

”Enemmistö kansasta on kovan Kiina-politiikan ja kovan Venäjä-politiikan kannalla.”

Benita Heiskanen haluaa muistuttaa tasan kahden vuoden takaisista mellakoista Capitol-kukkulalla, kun Trumpin tukijat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon. Valtauksen taustahahmot istuvat nyt edustajainhuoneessa ja keräävät maailmanlaajuista huomiota kapinallaan.

”Herää kysymys sekä republikaanien johtajuuskriisistä että siitä, miten [Joe] Bidenin hallinto pystyy näissä olosuhteissa toimimaan”, Heiskanen sanoo.

Aaltolan mukaan viime päivien tapahtumilla tuskin on enää vaikutusta Yhdysvaltojen imagoon maailmalla.

”Yhdysvaltojen esimerkillisyys demokratian mallimaana on vähentynyt jo aikoja sitten.”