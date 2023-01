Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Maailma 2023

Viisi Ukrainalle myönteistä seikkaa, jotka jonakin päivänä johtavat rauhaan

Sodan lopputulos on epäselvä, mutta Ukrainalla on etu taistelukentillä, kirjoittaa The Econimistin pääkirjoitustoimituksen päällikkö Edward Carr.

Ukrainan tykistö ampui kohti Venäjän asemia Donbasin rintamalla 28. joulukuuta.

KUKAAN EI pysty sanomaan, milloin tai miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy. Kuukausien taisteluiden myötä on kuitenkin noussut esiin viisi seikkaa, jotka jonakin päivänä johtavat rauhaan. 1. Ensimmäinen seikka on Ukrainan jatkuva menestys taistelukentillä. Venäjän väkiluku on yli kolminkertainen naapurimaa Ukrainaan verrattuna, ja Venäjä yrittää kovasti tuhota Ukrainan infrastruktuurin ja heikentää sen valtiorakenteen toimivuutta. Silti Vladimir Putinilla on vaikeuksia kouluttaa, varustaa ja huoltaa armeijaa, joka pystyy miehittämään Venäjään liitetyt neljä Ukrainan maakuntaa. Mitä enemmän hän painostaa vastahakoisia venäläisiä taisteluun, sitä enemmän kaatuneita tulee hänen vastuulleen ja sitä suuremmiksi vaikeudet kasvavat. Sen sijaan Ukrainalla on hyvät mahdollisuudet koota sitoutuneita joukkoja ja taktisesti taitavia upseereita, joille Nato-maat toimittavat aseita ja tiedustelutietoa. On mahdollista, että kun Ukrainan joukot ovat murtaneet Venäjän puolustusasemat etelässä ja Donbasin alueella, ne pystyvät toistamaan syys-lokakuussa onnistuneen salamannopean miehitettyjen alueiden valtauksen. Ainakin ne todennäköisesti pystyvät jatkamaan hidasta etenemistä. Ukrainan kannalta on elintärkeää, että näin käy, sillä näin se pystyy säilyttämään lännen vankkumattoman tuen sotaponnisteluilleen. 2. Toinen lopulta rauhaan johtavista seikoista on jatkoa edellisestä. Putin laskelmoi väärin olettaessaan, että länsimaat jättäisivät Ukrainan oman onnensa nojaan tai ainakin pakottaisivat sen tyytymään rauhaan epäoikeudenmukaisin ehdoin. Venäjä on katkaissut kaasutoimitukset Eurooppaan. Kuvassa Venäjältä Länsi-Eurooppaan johtavan Jamal-kaasuputken kompressoriasema Gąbinekissa lähellä Włocławekia Puolassa toukokuussa 2022. Siksi hän on yrittänyt käyttää taistelutoimien ohella toissijaisia keinoja, eli katkaissut kaasutoimitukset Eurooppaan ja uhkaillut ydinaseiden käytöllä. Uhkaukset ovat vakuuttaneet länsimaiden hallitukset siitä, että olisi vaarallista toimia Putinin mielen mukaan. Jos Kremlille annetaan periksi nyt, kuten vuonna 2014 Venäjän hyökättyä Ukrainaan ensimmäisen kerran, luodaan pohja seuraavalle konfliktille. Siksi lännestä virtaa aseita itään, mutta venäläistä kaasua ei virtaa länteen ainakaan suuria määriä enää koskaan. Tästä talvesta tulee vaikea, ja seuraavasta voi tulla vielä vaikeampi, eritoten jos energian kysyntä Kiinassa elpyy ja nostaa öljyn ja kaasun hintoja. Siitä huolimatta niin kauan kuin Ukrainan eteneminen taistelukentillä jatkuu, eurooppalaisten päättäväisyys kestää. 3. Kolmas seikka liittyy muuhun maailmaan. Kiina jatkaa Venäjän tukemista puuttumatta asioihin suoraan. Intia ja moni muu kehittyvä maa on jättäytynyt syrjään harmissaan vaatimuksista tukea lännen asiaa, kun länsimaat liian usein jättävät heidän asiansa huomiotta. Putinin tuki hiipuu kuitenkin myös näissä maissa. Hänen vastaanottonsa Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa syyskuussa jäi laimeaksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokoukseen Samarkandissa Uzbekistanissa 16. syyskuuta. Lokakuussa, kun YK:n yleiskokous äänesti Venäjän itseensä liittämistä alueista, Putin kärsi suurimman tappionsa hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen. 4. Ensimmäisistä kolmesta seikasta seuraa puolestaan neljäs, eli kasvava kansainvälinen paine lopettaa sota. Enimmäkseen rikkaita maita edustava OECD arvioi, että sota tulee maksamaan 2 800 miljardia euroa vuonna 2023. Lännessä pula aseista kasvaa. Siksi ensi vuonna on odotettavissa runsaasti keskustelua siitä, millä ehdoilla rauha voidaan saavuttaa. Ongelma tässä on että sen enempää Venäjä kuin Ukrainakaan ei ole vielä valmis laskemaan aseita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lauloi kansallislaulua Ukrainan parlamentin istunnossa Kiovassa 28. joulukuuta. Putin haluaa joko jatkaa sotaa, olettaen pystyvänsä vastahyökkäykseen tai jäädyttää konfliktin tarkoituksenaan estää Ukrainan kehittyminen vauraaksi ja rauhalliseksi eurooppalaiseksi demokratiaksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vannonut ottavansa takaisin kaikki menetetyt alueet. Länsimaiden mielestä Ukrainan täytyy saada itse päättää, milloin neuvottelut aloitetaan, mutta koska länsimaat tosiasiassa kustantavat sodan, ne aloittavat jossakin vaiheessa painostuksen. 5. Sodan päättymishetken ajoituksen määrää todennäköisesti viides seikka, joka on se, että Moskovassa täytyy tapahtua muutos, jotta rauhasta tulee vakaa. Koska Venäjällä on ydinaseita, Kremliä ei voida pakottaa asevoimalla antautumaan. Sen sijaan venäläisten täytyy ymmärtää, että Putin tuhlaa ihmishenkiä turhassa sodassa, jota hän ei voi voittaa. Putin saattaa turvautua kemiallisiin aseisiin tai ydinaseisiin, vaikka nekään eivät raivaisi tietä Venäjän voitolle. Todennäköisemmin hän antaa periksi, koska haluaa pysyä vallassa, tai sitten eliitti hylkää hänet. Vuoden alkajaisiksi Putin toivoo joko muutosta sodan painopisteeseen, sotilasapua Kiinalta, Euroopan yhtenäisyyden pirstoutumista tai Donald Trumpin uudelleenvalintaa ja sitä, että tämä kääntää Ukrainalle selkänsä. Putin tietää, että sodassa kaikki on mahdollista ja että tilanne on kääntymässä häntä vastaan. Julkaistu The Economistin Maailma 2023 -lehdessä (The World Ahead). HS:n tilaajat pääsevät lukemaan koko näköislehden maksutta täältä. Käännös InPress. ©2022 The Economist Newspaper Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.