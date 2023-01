Pietarilainen pyysi kotikaupungistaan kommentteja Putinin julistamaan tulitaukoon. Näin pietarilaiset sitä tulkitsevat.

On selvää, että Vladimir Putinin ilmoitus parhaillaan meneillään olevasta ”tulitauosta” on viesti. Sitä ei ollut tarkoitettu tulitauoksi vaan tulkinnoiksi tulitauosta.

Oma tulkintani? Ajattelin heti, että se on Venäjän provokaatio. Tietenkään he eivät jättäneet tätä tilaisuutta käyttämättä. Venäläiseen jouluun ajoitetulla tulitauolla on valtava vaikutus venäläisten mieliin – varsinkin, jos provokaatio onnistuu tai pistetään onnistumaan.

Kuinka sopivaa olisikaan, jos juuri näiden tuntien aikana tapahtuisi räjähdys jossakin venäläisten parakeissa. Tai ortodoksikirkossa lähellä rajaa. Tai jossakin syvemmällä Venäjällä.

Jotakin sellaista kuin Mainilan laukaukset vuonna 1939. Jotain, mistä voisi vierittää syyn Ukrainalle.

Se lisäisi heti sodan kannatusta Venäjällä ja antaisi hallinnolle ”moraalisen oikeutuksen” lähes mihin tahansa: uuteen liikekannallepanoon, sotatilan julistukseen, yhä järeämpiin aseisiin.

Näin minun ajatukseni kulki ”tulitauosta” kuullessani, mutta samalla tiesin, että vaikka kuinka analysoin viestiä, Venäjällä se uppoaa ihmisiin siten, miten he jo valmiiksi ovat asenteensa lukinneet.

Z-kansa ottaa tiedon vastaan innolla ja kyseenalaistamatta.

Sodan hiljaiset vastustajat ovat ahdistuneita ja epäluuloisia.

Sitten kysyin itseltäni: tiedänkö tätä kuitenkaan? Seuraan Venäjää maanpaosta, olen ollut poissa kotoa jo pitkään. Mitä loma-ajan vapailla ravintoloissa ja baareissa juhlivat pietarilaiset ajattelevat?

Pyysin raportin Pietarin yöstä. Sain neljä mielipidettä tulitauosta.

Nainen nimeltä Irina käänsi puheen siihen, mitä Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov sanoi BBC:n haastattelussa joulukuun 29. päivänä. Budanovin mukaan Venäjä oli tuolloin jo päättänyt liikekannallepanosta, joka alkaisi tammikuun viidentenä päivänä. Siis juuri sinä samana päivänä, jona Putin ilmoitti tulitauosta.

Ja jonka iltana Irina kommentoi pietarilaisessa baarissa näin:

”Tapahtuiko tänään jotakin? Ukrainalaiset yrittivät pilata meidän uudenvuoden ja joulun juhlintamme valheilla liikekannallepanon alkamisesta Venäjällä. Me julistimmekin tulitauon. Minun mielestäni se kertoo kaiken. Se osoittaa, että me olemme valon puolella taistelussa pahaa vastaan.”

35-vuotias Ivan taas analysoi: ”Jos ajattelemme sotaa šakkipelinä – eli ei vain voima vaan myös viisaus ratkaisee – tämä on hyvä siirto. Oli tulitauon taustalla mitkä syyt tahansa, se kertoo, että Venäjää ei hallitse vanha, hullu idiootti, kuten lännessä uskotaan. Hullu idiootti olisi Zelenskyi, jos hän ei yhdy tulitaukoon.”

Nikita kertoi, että hän vastustaa sotaa ja Putinia. Mutta:

”Tämä Putinin ilmoitus tulitauosta pistää Ukrainan kyllä vaikeaan asemaan. Jos he myöntyvät siihen, he osoittavat noudattavansa vihollisen linjaa. Jos he eivät myönny, he näyttävät pahoilta. Joten en tiedä, mitä ajatella tästä. Hyvin odottamatonta.”

Noin 40-vuotias mies nimeltä Stepan sanoi:

”Jo yli kymmenen kuukauden ajan ukrainalaisia on kuollut venäläisten ammuksiin joka päivä. Eli tietenkin pienikin tulitauko merkitsee jotakin, silloin ei tulee lisää uhreja. Noin muuten luulen, että venäläisiltä ovat vain ammukset lopussa. Tärkein kysymyshän tässä on kuitenkin se, uskommeko, että jokin tulitauko todella on. Henkilökohtaisesti en usko hallintomme puheisiin pätkääkään.”

Ja vielä yksi näkemys, jonka luin sosiaalisesta mediasta. Se oli Telegram-kanavalla nimeltä Nabutovs, jota pitää oppositioon kuuluva pietarilaistoimittaja Kirill Nabutov.

Hänellä on 40 000 seuraajaa. Yksi heistä on nimimerkki Ali Tuning Fork, joka totesi näin:

”Se [tulitauko] olisi voinut olla aika hyvä propaganda-ase. Mutta vain ”olisi voinut olla”, koska a) vaikka määräys tulitauosta sanoitettiin, on selvää, että valheelliset sanat eivät ole määräys vaan ehdotus. b) Sanoista huolimatta kukaan ei todella noudata tulitaukoa. Eivät varsinkaan Kadyrovin valeuskonsoturit tai Prigožinin paholaiset.”

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa maanpakoon lähtenyt pietarilainen toimittaja Mihail ja moskovalainen kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille uhka, joka voi johtaa Venäjällä pidätykseen tai vankeuteen. Jutut kootaan ja tiedonhankintaa tehdään myös HS:n toimituksessa. Tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS