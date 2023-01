Iran varoitti Ranskaa seurauksista heti keskiviikkona, kun pilakuvat oli julkaistu. Se myös kutsui keskiviikkona Ranskan suurlähettilään puhutteluun.

Iran kertoi torstaina sulkevansa maassa toimivan ranskalaisen tutkimusinstituutin protestina ranskalaisen Charlie Hebdo -satiirilehden uusimmalle tempaukselle.

Lehti julkaisi keskiviikkona pilakuvia Iranin uskonnollisesta johtajasta ajatollah Ali Khameneista tukena iranilaisille mielenosoittajille.

Ranskan ulkoministeriön alainen historiaan ja arkeologiaan erikoistunut IFRI-instituutti (Institut Français de Recherche en Iran) on toiminut Teheranissa vuodesta 1983 lähtien. Instituutti oli välillä pitkään suljettuna, mutta se avattiin uudelleen Iranin edellisen presidentin Hassan Ruhanin kaudella.

Iran varoitti Ranskaa seurauksista heti keskiviikkona, kun pilakuvat oli julkaistu. Se myös kutsui keskiviikkona Ranskan suurlähettilään puhutteluun.

Iranissa on ollut mielenosoituksia jo yli kolmen kuukauden ajan sen jälkeen, kun 22-vuotias Iranin kurdi Mahsa Amini kuoli epäselvissä oloissa siveyspoliisin käsissä. Iran on pyrkinyt tukahduttamaan protesteja kovin ottein. Norjasta käsin toimivan Iran Human Rights -ihmisoikeusjärjestön mukaan lähes 500 mielenosoittajaa on tapettu.

Räävittömästä Charlie Hebdo -lehdestä tuli maailmankuulu vuonna 2015, kun islamistiterroristit hyökkäsivät sen toimitukseen lehden julkaistua pilakuvia profeetta Muhammedista. Iskussa kuoli 12 ihmistä.

Lehteä tehdään ympärivuorokautisessa poliisivartioinnissa salaisessa sijainnissa. Se on aiheuttanut Ranskalle säännöllisin väliajoin diplomaattisia vaikeuksia rienaamalla paitsi muslimeja myös muita uskonnollisia ryhmiä.