Mielenosoittajien väitettiin syyllistyneen turvallisuusjoukkojen jäsenen tappamiseen.

Ihmiset osoittivat mieltään Iranin kuolemantuomioita vastaan Iranin YK-edustuston edessä New Yorkissa joulukuussa.

Kaksi mielenosoituksiin osallistunutta miestä teloitettiin hirttämällä Iranissa lauantaina. Asiasta raportoi uutistoimisto AFP:n mukaan oikeuslaitoksen uutistoimisto Mizan Online.

22– ja 20–vuotiaiden mielenosoittajien Mohammad Mahdi Karamin ja Mohammad Hosseinin väitettiin syyllistyneen Iranin vallankumouskaartiin liitetyn Basij-turvallisuusjoukon jäsenen tappamiseen mielenosoituksen aikana.

BBC:n persiankielisen palvelun mukaan miehet pidätettiin marraskuussa Karajissa, lähellä pääkaupunki Teherania, kuolleen mielenosoittajan Hadis Najafin kunniaksi järjestetyissä mielenosoituksissa. Kuolemantuomiot miehille luettiin joulukuussa.

Laaja mielenosoitusten aalto alkoi Iranissa syyskuussa, kun maan niin kutsuttu siveyspoliisi pidätti 22-vuotiaan Mahsa Aminin ja tämä kuoli pidätettynä.

Ensimmäinen mielenosoituksiin liittyvä kuolemantuomio pantiin tiettävästi täytäntöön joulukuun alussa. 8. joulukuuta maassa teloitettiin mielenosoittaja, joka tuomittiin vartijan vahingoittamisesta veitsellä sekä tien tukkimisesta maan pääkaupungissa Teheranissa.

Seuraava teloitus tapahtui vain muutamia päiviä ensimmäisen jälkeen.

AFP:n mukaan yhteensä 14 mielenosoittajaa on tuomittu kuolemaan. Heistä neljän kuolemantuomio on pantu täytäntöön, kahden tuomio on vahvistettu korkeimmassa oikeudessa, kuusi odottaa uusia käsittelyjä ja kaksi voi vielä valittaa tuomioistaan.

Norjassa päämajaansa pitävän ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rightsin mukaan yli sata mielenosoituksiin osallistunutta on vaarassa tulla tuomituksi kuolemaan. Tammikuun 2. päivä maassa annettiin kaksi uutta kuolemantuomiota muun muassa ”maallisesta korruptiosta” ja ”vihamielisyydestä jumalaa kohtaan” sekä siteistä Israeliin.

Joulukuun puoliväliin mennessä pelkästään Teheranissa ainakin 400 ihmistä oli saanut vankeustuomion mielenosoituksiin osallistumisesta.