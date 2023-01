Matkustajat Kiinassa iloitsivat koronakaranteenin poistamisesta maahan tulijoilta.

Kiina poisti sunnuntaina koronakaranteenin myös maahan saapuvilta matkustajilta. Lentokentille saapuvat matkustajat iloitsivat uudesta käytännöstä.

”On todella hyvä asia, että käytäntöjä on muutettu, se on inhimillistä. Tämä oli tarpeen, koska koronasta on tullut normaali asia. Tämänkin esteen poistuttua kaikesta tulee jouhevaa”, maalaili pelkän sukunimensä Pang kertonut nainen Shanghain kansainvälisellä lentokentällä.

Pekingin lentokentälle saapunut naismatkustaja puolestaan ei halunnut kertoa nimeään uutistoimisto AFP:lle, mutta kertoi kyllä kantansa asiaan.

”Olen todella iloinen, kun ei tarvitse mennä karanteeniin. Kuka sinne nyt haluaisi? Ei kukaan”, nainen sanoi ennen poistumistaan poikaystävänsä kanssa.

Kiina lopetti viime kuussa tiukat koronarajoituksensa, minkä jälkeen tartuntamäärät kääntyivät jyrkkään nousuun. Tilanteen odotetaan edelleen pahenevan, kun kaupunkien siirtotyöläiset palaavat kotikaupunkeihinsa talven matkustuskauden käynnistyttyä.

Euroopan unionin asiantuntijat suosittelivat aiemmin kuluneella viikolla, että unionin jäsenmaat vaatisivat koronatestejä Kiinasta saapuvilta ihmisiltä ja tekisivät myös satunnaisia testejä lentokentillä.

Useat EU-maat, muun muassa Saksa, Ranska, Italia ja Espanja, olivat jo tätä ennen ehtineet ilmoittaa ottavansa koronatestit käyttöön. EU:n ulkopuolisista maista muun muassa Yhdysvallat ja Japani ovat niin ikään tehneet vastaavan päätöksen.