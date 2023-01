Maan elokuiset yleisvaalit sujuivat peloista huolimatta ilman väkivaltaa.

Kenia näyttää selvinneen koronapandemian haasteista vähin vaurioin. Talouskasvu notkahti, mutta on nyt palaamassa vakaaseen viiteen prosenttiin yli 55 miljoonan asukkaan maassa.

”Kenialla menee monella mittarilla mitattuna erittäin hyvin Saharan eteläpuolisten Afrikan maiden joukossa. Näen monia syitä olla optimistinen”, sanoo Suomen Nairobin-suurlähettiläs Pirkka Tapiola.

Suomen edustustoa syyskuusta 2021 johtanut Tapiola näkee Kenian elokuiset vaalit, joissa valittiin muun muassa uusi presidentti, merkittävänä askeleena kohti entistä vakaampaa demokratiaa.

”Vaaleista selvittiin ilman väkivaltaa, mikä on hieno ja uusi asia”, Tapiola sanoo.

Vaalien äänestysaktiivisuutta, 65,4:ää prosenttia, pidetään hyvänä, vaikka nuorten keskuudessa näkyi vaaliapatiaa.

”Nuorten energia menee ”pärjäilemiseen”. Arvioiden mukaan vain 20 prosentilla nuorista on mahdollisuus löytää pysyvä työpaikka, muiden pitää löytää keinot selviämiseen tekemällä hanttihommia. Toki osan tilanne ajaa rikollisuuden tielle”, luonnehtii Tapiola.

Suomen Nairobin-suurlähettiläs Pirkka Tapiola.

Vaaleissa presidentiksi valittu William Ruto, 56, on ehtinyt ottaa kantaa jo moneen Kenian keskeiseen haasteeseen.

”Ruto on aloittanut kunnianhimoisesti, hän tekee paljon oikeita asioita. Hän on puhunut niin korruption kuin naisten sukuelinten silpomisen vastaisen työn tärkeydestä sekä koulutuksen puolesta”, Tapiola summaa uuden presidentin ensimmäisten kuukausien työtä.

Huolenaiheitakin on.

”Ruton vahva kristillinen vakaumus saattaa vahvistaa konservatiivisuutta”, jonka seurauksena mahdollisesti myös seksuaalivähemmistöjen jo entuudestaan vaikea asema voi hankaloitua entisestään.

Huolestuttava seikka oli myös useiden ministerikandidaattien rikostutkintojen sulkeminen ennen ministerivalintoja, mikä herättää huolta Kenian oikeuslaitoksen riippumattomuudesta.

Kenian pääkaupungissa Nairobissa rakennetaan moderneja tornitaloja jatkuvasti. Tämän on huomannut Business Finlandin Kenian-toimiston johtaja Esa Rantanen.

”Tällä hetkellä työhuoneeni ikkunasta näkyy parikymmentä nosturia. Kun tulin Nairobiin vuonna 2010, maassa ei ollut ainuttakaan nosturia”, kertoo Rantanen.

Rantanen näkee rakentamiseen panostamisen ja muun muassa maantie- ja rautatieverkoston parantamisen merkittävänä tekijänä Kenian talouskasvun taustalla.

”Kenian valtion 67 prosentin velka-asteesta ollaan huolissaan, mutta velkaraha on mennyt infrastruktuurin rakentamiseen. Suomessa, joka on valmis maa, sama luku on 58 prosenttia”, Rantanen vertaa.

Business Finland Kenian toimiston johtaja Esa Rantanen.

Hän korostaa, että Keniassa on monia eri todellisuuksia.

”Köyhyys on ongelma, mutta Nairobissa keskitulo on moninkertainen muuhun maahan verrattuna.”

Rantanen muistuttaa, että maan ”vanhaa kuvastoa” eli slummien köyhyyttä katsomalla ei voida havaita valtavaa muutosta.

”Kenian megatrendit kaupungistuminen”, kasvava keskiluokka ja nuoret kuluttajat luovat entistä vahvemmat edellytykset talouden kasvulle ja tuovat liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.