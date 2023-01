Brasiliassa osattiin pelätä jotain samankaltaista kuin hyökkäyksessä Yhdysvaltain kongressiin kaksi vuotta sitten, mutta tämä oli vielä pahempaa, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Tommi Hannula.

Brasilian presidentillä Luiz Inácio Lula da Silvalla ei ole vasemmassa kädessään pikkusormea, koska hän työnsi sen tarkoituksella teollisen puristimen väliin päästäkseen jo nuorena pois raskaista tehdastöistä. Tai näin minulle väitti kivenkovaa eräs Jair Bolsonaron kannattaja viime lokakuun vaalien alla Rio de Janeirossa.

Totta se ei tietenkään ole. Kyse oli tapaturmasta.

Tällaisten väitteiden uskominen kertoo vastapuolen täydellisestä demonisoinnista Brasiliassa, jonka yhteiskunta on tuskin koskaan ollut niin jakautunut nyt. Ja kun vastapuolesta olettaa pahinta mahdollista, on helppo uskotella, että oma suosikki on voinut hävitä vain vilpilliset vaalit – vaikka oikeasti mikään ei viittaa siihen.

Juuri näin vuodenvaihteessa väistynyt presidentti Bolsonaro on uskotellut, ja sunnuntaina se johti mittaamattomaan hävitykseen Brasilian vallan ytimessä. Tuhannet Bolsonaron kannattajat kerääntyivät hallintorakennuksille, ja tiettävästi ainakin sadat heistä tunkeutuivat kongressitaloon, presidentinpalatsiin ja korkeimpaan oikeuteen pääkaupunki Brasíliassa. He hajottivat paikat säästämättä historiallisia arkkitehtuuri-, huonekalu- ja taideaarteita. Sanomalehti O Globon mukaan hävitys oli arvoltaan mittaamatonta.

Sama väki oli yli kahden kuukauden ajan majaillut varuskuntien porteilla ympäri maan anoen asevoimia puuttumaan peliin Lulan valtaannousun estämiseksi. He siis halusivat sotilasvallankaappausta Latinalaisen Amerikan suurimpaan maahan, jossa on vallinnut demokratia vuodesta 1985.

Kenraalit eivät tietenkään tehneet niin, koska sille ei ollut mitään syytä. Kiihkeimmät kannattajat ovat jopa tuominneet Bolsonaron pelkuriksi, koska tämä ei pannut lujemmin vastaan vallanvaihdolle.

Kun Bolsonaro ja asevoimat eivät toimineet, väki otti oikeuden omiin käsiinsä. Tuskin he kuvittelivat pystyvänsä keskenään syrjäyttämään Lulan hallitusta valtaamalla taloja, mutta ehkä he toivoivat turvallisuusjoukkojen viimein puuttuvan peliin – ja puuttuivathan ne, mutta eivät tietenkään demokraattisesti valittua hallitusta vaan vandaaleja ja vallankumouksellisia vastaan.

Voisipa sunnuntain kaaoksesta olla enemmän yllättynyt, mutta tämä oli kuin käsikirjoitettu ennalta.

Bolsonaro kylvi epäluuloa kannattajiensa mieliin hyvän aikaa ennen vaaleja. Hän väitti perusteetta Brasilian sähköisiä äänestyslaitteita alttiiksi peukaloinnille. Riippumattomien asiantuntijoiden mielestä kyse on paljon paperilappuja luotettavammasta järjestelmästä. Se on myös ollut käytössä jo parikymmentä vuotta ilman mainittavia ongelmia.

Bolsonaro ei ole julkisesti tunnustanut tappiotaan. Hän kuitenkin taipui suosiolla vallanvaihtoon, vaikka poikkesi herrasmiesperinteistä jättäen väliin Lulan virkaanastujaiset uudenvuodenpäivänä. Mediatietojen mukaan hän matkusti hengenheimolaisensa Donald Trumpin Mar-a-Lago-kartanolle Floridaan.

Brasiliassa osattiin pelätä jotain samankaltaista kuin Yhdysvalloissa kaksi vuotta sitten. Bolsonaron kannattajien teot ovat kuitenkin laajuudessaan vielä vakavampia kuin Trumpin kannattajien tunkeutuminen Yhdysvaltain kongressitaloon loppiaisena 2021. Sunnuntaina Brasíliassa nähty vertautuu siihen, että Trumpin kannattajat olisivat hyökänneet ja päässeet kongressin lisäksi Valkoiseen taloon ja Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

Ilmeisesti myös materiaalisen hävityksen määrä on selvästi suurempi.

Samaa monissa Bolsonaron ja Trumpin kannattajissa on sokea usko messiaaniseen johtajaansa.