Ulkomaat | Brasilia

Lulan on kohdattava evankelikaali­kristittyjen kasvava valta, jota Bolsonaro osasi hyödyntää taitavasti

Katolisuus on ollut yli 500 vuoden ajan Brasilian valtauskonto, mutta viime vuosikymmenten ajan helluntai- ja evankelikaaliseurakuntien määrä on noussut nopeasti. Karismaattiset saarnaajat ymmärtävät paikalliskulttuureja, mutta taustalla on poliittisia päämääriä.

Bolsonaron kannattaja suojasi toista, rukoilevaa kannattajaa mielenosoituksessa Brasíliassa sunnuntaina.

Jumala siunatkoon isänmaallisuutta. Ylistetty olkoon Jumala. Tunnetun gospellaulajan, Salomão Vieira de Jesusin Brasilian mellakoista julkaisemat videot keräsivät hengellisiä ja patrioottisia kommentteja. Sunnuntaina, viikko Brasilian uuden presidentin virkaanastujaisten jälkeen, entisen presidentin Jair Bolsonaron kannattajat tunkeutuivat kongressin, presidentinkanslian ja korkeimman oikeuden rakennuksiin ja tuhosivat valtavat määrät valtion omaisuutta ikkunoista taideteoksiin. Evankelikaalikristittyä gospellaulajaa epäillään yhdeksi mellakoiden pääjärjestäjistä ja -rahoittajista, kertoo brasilialainen sanomalehti O Globo, joka julkaisi ruutukaappauksen laulajan jakaman videon kommenteista. Uutistoimisto Reutersin mukaan sunnuntain tapahtumien vuoksi pidätettiin noin 1 500 ihmistä. Brasilian viranomaiset käyvät jo läpi hotellien vierasluetteloita, paikkatietoja ja turvakameroiden kuvia selvittääkseen syylliset. Lausuntoja odotetaan myös niiden 87 linja-auton omistajilta, joiden kyydissä mellakoitsijat ajoivat pääkaupunki Brasíliaan. Kun Bolsonaro voitti Brasilian presidentinvaalit vuonna 2018, hänen iskulauseensa oli yksinkertainen: Brasilia kaiken yläpuolella ja Jumala kaikkien yläpuolella. Se on viesti, jolla on helppoa tavoittaa valtava määrä brasilialaisia. Joukko Bolsonaron pidätettyjä kannattajia viittoi bussista lähtiessään liittovaltion poliisin päämajalta tiistaina. Bolsonaron kannatuksen yhteydessä on puhuttu bolsonarismista, mutta kyse on paljon yhtä johtajaa suuremmasta liikkeestä, arvioi brasilialaistutkija Leonardo Custódio Åbo Akademista. ”Jumala, isänmaa, perhe, vapaus”, Custódio sanoo. ”Kun katsoo näitä arvoja, näkee, mikä toi nämä ihmiset yhteen.” Bolsonaro osasi hyödyntää uskonnollisuutta ja kansallismielisyyttä kannatuksensa pönkittämiseksi, mutta ihmiset jatkoivat mellakointia, vaikka entinen johtaja oli Floridassa, eikä armeijakaan vastannut väkijoukon vaatimuksiin aseellista väliintulosta. Custódion mukaan brasilialainen käsitys isänmaallisuudesta on erittäin väkivaltainen, koska siirtomaa-ajan jälkeen armeija on ollut keskeisessä asemassa luomassa kansallista yhtenäisyyttä eri sotilasdiktatuurien aikana. "Ihmiset sanovat, että on käyttäydyttävä kuin perinteinen kristitty ja jos et, armeija pitää huolen sinusta.” Vaikka Bolsonaro hävisi vaalit, on muistettava, ettei kyse ollut murskatappiosta, vaan niukasta erosta. Samalla Bolsonaron ydinkannattajaryhmistä esimerkiksi evankelikaalikristittyjen poliittinen vaikutusvalta on ollut viime vuosikymmenet nopeassa kasvussa. Portugali toi katolisuuden Brasiliaan yli 500 vuotta sitten, mutta viime vuosikymmenet valtauskonnon suosio on ollut laskussa. Brasilia on silti säilynyt erittäin kristittynä maana, kun helluntailais-karismaattiset ja evankelikaalikristityt seurakunnat ovat keränneet valtavat määrät uusia kannattajia. Kun vielä 1970-luvulla evankelikaalikristittyjä oli reilu viisi prosenttia Brasilian väestöstä, nyt he muodostavat siitä noin kolmasosan. Väestötieteen tohtori José Eustáquio Alves arvioi argentiinalaiselle Infobae-verkkomedialle vuonna 2020, että vuoteen 2032 mennessä evankelikaalikristittyjen määrä ylittäisi katolisten määrän. Evankelikaalikristittyjen poliittinen painoarvo perustuu osin heidän yhtenäisyyteensä. He ajavat tiukkoja konservatiivisia arvoja yhtenäisempänä rintamana kuin katoliset, joiden joukossa on enemmän myös vasemmistolaisia. Custódion mukaan saarnaajat eivät yleensä käske seurakunnan jäseniä äänestämään tiettyä ehdokasta. ”He kertovat, kuka ehdokkaista on yhteydessä Jumalaan ja puolustaa hyvyyttä, vapautta ja perhettä – kuka taas edustaa pahuutta. Mutta sinä päätät.” Evankelikaaliseurakuntien johtajille kyse on ollut alusta asti poliittisesta projektista, Custódio toteaa. Tämän vuoksi seurakunnat ovat levittäytyneet nopeasti ympäri maata ja maailmaa ja ostaneet tiedotusvälineitä. Evankelikaalien poliittinen valta on näkynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa Donald Trumpin nousun yhteydessä ja Boliviassa Evo Moralesin vallasta väistymisen yhteydessä, kertoo BBC Mundo. Brasiliassa helluntai- ja evankelikaaliseurakuntien suosio on kasvanut etenkin köyhien ja mustien yhteisöjen keskuudessa, joita katolinen kirkko ei ole tavoittanut. ”Helluntai- ja evankelikaaliseurakunnat avasivat kirkkoja sinne, missä köyhät ihmiset ovat. Ne ovat iloisia ja karismaattisia [kirkkoja], ja ihmiset osallistuvat toimintaan, koska kokevat saavansa jotain merkityksellistä henkilökohtaisella tasolla”, Custódio toteaa. Seurakuntien johtajat nousevat usein suoraan yhteisöjen keskuudesta, sillä heiltä ei vaadita samanlaista koulutusta kuin katolisilta papeilta. Osin siksi saarnat ammentavat sisältöä ja ilmaisumuotoja yhteisön kulttuurista, kuten musiikista, murteesta ja tanssista. ”He antavat uskonnollisten rituaalien muuttua, mutta tapa jolla he puhuvat seurakunnalle lahjoittamisen tärkeydestä säilyy.” Mellakoista julkaistuissa kuvissa osa ihmisistä rukoilee polvillaan maassa. Custódion mukaan kuvissa ei kuitenkaan näy paljoa ihmisiä, jotka pukeutuisivat, kuten evankelikaalikristityt yleensä. Evankelikaalikristittyjen ääni Brasilian päätöksentekoinstituuteissa on silti voimakas, ja myös uusi presidentti Luiz Inácio Lula da Silva joutuu vielä kohtaamaan sen. Niukan voittonsa vuoksi vasemmistopresidentti tulee äänestyksissä tarvitsemaan toisinaan myös uskonnollisten ryhmien tukea. Custódio odottaa, että tästä tulee vaikeaa, sillä hartaat uskovat ajattelevat monet asiat ensisijaisesti uskon kautta. Esimerkiksi lääketieteelliset perusteet aborttioikeudesta kaikuvat kuuroille korville, jos raskaus käsitetään Jumalan tahdoksi. ”Sanotaan, että on on saavutettava myös ne, jotka ajattelevat eri tavalla, mutta he eivät halua kuunnella sinua, ellet ala ajatella kuin he.”