Lontoo

Lontoolainen Marcus Davis on toiminut ensihoitajana jo yli 20 vuotta.

Davisin työ on äärimmäisen vaativaa. Ambulanssin ensihoitajat ovat usein sananmukaisesti ensimmäisinä paikalla, kun joku on loukkaantunut tai sairastunut vakavasti.

Keskiviikkona Davis meni kuitenkin lakkoon.

”Rakastan työtäni. Olisin paljon mieluummin töissä kuin lakossa”, Davis kertoi HS:lle Waterloon ambulanssiaseman edessä.

Ensihoitaja Marcus Davis lontoolaisella Waterloon ambulanssiasemalla keskiviikkona lakon alettua.

Britanniaa piinaa yli kymmenen prosentin inflaatio, joten tavoitteena on luonnollisesti saada lisää palkkaa.

”Kyse on kuitenkin paljon enemmästä kuin palkasta – – koko NHS:n [julkisen terveydenhuollon] tulevaisuudesta. Ilman ambulansseja ei ole NHS:ääkään.”

Davisin ohella keskiviikkona lakkoili noin 25 000 muuta ensihoitajaa ja vastaavaa isossa osassa Englantia ja Walesia. Mukana olivat ensimmäistä kertaa myös hätäkeskuspäivystäjät.

Lontoossa lakon oli määrä kestää kellon ympäri, aamun 11:sta illan 23:een.

Lakkolaisia Lontoossa keskiviikkona.

Lontoolaisia oli neuvottu jo etukäteen soittamaan ambulanssi vain, jos kyseessä oli todellinen hätätapaus: hengenlähtö tai vaikkapa raajan menetys.

Ambulansseja on liikkeellä vain pieni määrä. Esimerkiksi vanhusten kaatumisiin tai synnyttäjien kuljetuksiin ambulanssit eivät välttämättä riittäneet.

Waterloon ambulanssiasemalla Thames-joen eteläpuolella ambulanssien rivistö oli pysäköity sivukadulle. Unison-ammattiliiton edustajat pitivät rakennuksen edessä lakkovahtia.

Unisonin terveysala­vastaava Sara Gorton kertoi ambulanssiasemalla, että liitolla olisi ollut valtuudet rajumpaankin työtaisteluun ja 24 tunnin lakkoon. Liitto päättyi kuitenkin rajoitettuun 12 tunnin lakkoon.

”[Britannian] hallitus yrittää esittää ammattiliitot vastuuttomina, vaikka olemme toimineet hyvin vastuullisesti”, Gorton sanoi.

Unison-liiton Sara Garton puhui ensihoitajien puolesta keskiviikkona Lontoossa. Gartonin mukaan julkinen terveydenhuolto kärsii rahoituksen ja henkilökunnan puutteesta.

Nousevat elinkustannukset nostattivat eri puolilla Britanniaa lakkosuman jo viime joulukuussa. Tyytymättömyyden talvi jatkuu nyt tammikuussa.

Prinssi Harry paljastuskirjoineen syrjäytti kuitenkin lakot ja terveydenhuollon kriisin brittilehtien pääotsikoista moneksi päiväksi. Nyt prinssikohu on painunut taustalle. Huomio on taas arkisessa päivänpolitiikassa.

Lakossa on ollut joulukuusta lähtien ensihoitajien lisäksi muun muassa postin työntekijöitä, lentokenttien rajavartijoita, bussinkuljettajia, virkamiehiä, opettajia sekä sairaanhoitajia. Osa raideliikennettä on ollut pysähdyksissä.

Ensi viikolla on määrä alkaa jo uusi sairaanhoitajalakko. Myös ensihoitajat ovat ilmoittaneet lisälakkopäivistä.

”Toivon, että pääsisimme neuvotteluihin. Olen optimisti”, ensihoitaja Davis sanoi keskiviikkona.

Unison-liiton Gartonin mukaan Britannian konservatiivihallitus ei ollut alun perin lainkaan suostuvainen neuvotteluihin ay-väen kanssa. Asenne on kuulemma muuttunut vasta sen jälkeen, kun julkisen sektorin työntekijät aloittivat lakot.

Terveysministerin kanssa on nyt jopa istuttu neuvottelupöytään ensimmäistä kertaa. Edessä on kuitenkin vielä paljon töitä. Lisärahoitus on lopulta pääministerin ja valtiovarainministerin takana.

Ydinongelma on se, että NHS ei saa tarpeeksi rahoitusta, eikä sillä ole tarpeeksi työntekijöitä.

”NHS:n kriisi syvenee”, Garton sanoi.

Ammattiliiton juliste toivoi tukea lakolle. You Gov -yhtiön mielipidemittauksen mukaan briteiltä löytyy eniten ymmärrystä juuri sairaanhoitajien sekä ensihoitajien ja muun ambulanssiväen lakoille.

Pääministeri Rishi Sunak joutui vastamaan keskiviikkona alahuoneessa kansanedustajien kovisteluihin julkisen terveydenhuollon ongelmista.

”Kun minä taputin hoitajille [pandemian aikana], tarkoitin myös sitä. Hänen [pääministerin] ratkaisu NHS:n isoimpaan kriisiin on sen sijaan yrittää antaa hoitajille potkut”, oppositiojohtaja eli työväenpuolueen Keir Starmer sanoi.

Starmer viittasi konservatiivihallituksen aikeeseen vaikeuttaa julkisten alojen työntekijöiden lakkoilua.

Sunak puolestaan sanoi, että lakkorajoitusten tavoitteena on vain varmistaa, että ihmiset voivat luottaa saavansa hätätilanteessa apua.

Hallituksen kriitikoiden mukaan taas juuri tähän ei voi luottaa: osassa maata jonot NHS:n palveluihin ovat hyvin pitkiä. Hoidon laatu ja nopeus vaihtelevat alueittain.

Starmer muistutti, että kun työväenpuolue oli edellisen kerran vallassa, antoi hallitus takuun siitä, että syöpään sairastunut pääsee erikoislääkärin puheille kahdessa viikossa.

”Nyt 50 000 potilasta joutuu odottamaan tätä kauemmin” Starmer moitti.

Käyttäjilleen maksuton NHS on Britanniassa suuri kansallisen ylpeyden aihe. Monelle poliitikolle on kunnia-asia – ja vaalivaltti – olla itsekin kiitollinen julkisen terveydenhuollon asiakas.

Sunakilta ja Starmerilta on tivattu useaan kertaan, käyttävätkö he julkisia vai yksityisiä lääkäripalveluja.

Suuresta varallisuudestaan tunnettu Sunak myönsi viimein keskiviikkona käyttäneensä yksityisiä palveluja, vaikka onkin rekisteröitynyt myös NHS:n yleislääkärille.

Britannian seuraavat parlamenttivaalit pidetään todennäköisesti ensi vuonna mutta viimeistään tammikuussa 2025. NHS:n tulevaisuus tulee olemaan yksi vaaliteemoista elinkustannusten ohella.

Konservatiivit on ollut pääministeripuolue keväästä 2010 asti. Mielipidemittausten mukaan valtaan nouse ensi vaaleissa työväenpuolue.

Starmer sanoi viime viikolla Sky-kanavalle, että työväenpuoluelainen hallitus hyödyntäisi yksityisen sektorin palveluja purkaessaan julkisen puolen jonoja. Hän kuitenkin kielsi, että kyse olisi NHS:n yksityistämisestä.