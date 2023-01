Pari tuhatta aktivistia on majoittunut Lützerathin kylään, joka aiotaan tuhota hiilikaivoksen laajennuksen tieltä.

Aktivisteja kaivoksella Lützerath in lähellä maanantaina. Lützerath in kylä uhkaa jäädä kaivoksen laajennuksen alle.

Saksan poliisi aikoo häätää noin kaksituhatta ympäristöaktivistia, jotka ovat leiriytyneet Lützerathin kylään lähellä Düsseldorfia Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hiilivoimaa vastustavat aktivistit yrittävät estää kylän jyräämisen hiilikaivoksen tieltä.

Poliisi kertoi maanantaina valmistautuvansa ”vaikeaan ja vaaralliseen” tehtävään, jonka on määrä alkaa keskiviikkona. Se on vaatinut useaan otteeseen aktivisteja poistumaan kylästä.

Poliisin mukaan aktivistit toimivat pitkään rauhanomaisesti, mutta sunnuntaina mielenosoittajat heittelivät poliiseja kivillä.

Lützerathissa asui aikoinaan satakunta ihmistä, mutta se on nykyisin lähes hylätty. Asukkaat ovat muuttaneet pois, koska läheisen hiilikaivoksen laajentamisesta kylän paikalle on suunniteltu jo pitkään. Saksassa on tuhottu vastaavia kyliä hiilikaivosten tieltä aiemminkin, mutta ympäristöväkeä Lützerathin kohtalo ärsyttää, koska liittokansleri Olaf Scholzin hallitus on luvannut luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti kuitenkin Saksassa energiakriisin, johon hallitus on pyrkinyt vastaamaan muun muassa käynnistämällä uudestaan jo suljettuja hiilivoimaloita. Samalla se antoi myös energiayhtiö RWE:lle luvan laajentaa Lützerathin naapurissa sijaitsevaa hiilikaivosta. Osana sopimusta RWE lupasi säästää viisi muuta kylää ja lopettaa hiilenkaivun alueella etuajassa.