Asiakirjat löydettiin CNN:n mukaan toimistosta, jota Biden käytti parin vuoden ajan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vara­presidentti­kausilta peräisin olevia, salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja on löytynyt yksityisestä toimistosta, uutisoivat muun muassa CNN ja CBS News. Asiasta kertoo CNN:lle nimettömänä pysyttelevä lähde.

CNN:n mukaan Bidenin asianajajat löysivät asiakirjat viime syksynä Washingtonissa sijaitsevasta yksityisestä toimistosta, jota Biden käytti toimiessaan Pennsylvanian yliopiston kunniaprofessorina vuosina 2017–2019.

CNN:n mukaan salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja on alle 12 kappaletta. Toistaiseksi on epäselvää, mitä asiakirjat koskevat ja miksi ne vietiin Bidenin yksityiseen toimistoon. Yhdysvaltojen lain mukaan varapresidentin on luovuttava virallisista ja salaisiksi luokitelluista asiakirjoista, kun hän lopettaa tehtävässä.

CNN kertoo, että osa materiaaleista on luokiteltu ”huippusalaisiksi” ja ne sisältävät tietoa, joka tunnetaan nimellä SCI. Luokittelua käytetään uutissivuston mukaan tiedustelulähteistä saatuihin, erittäin arkaluonteisiin tietoihin.

Presidentti Bidenin erityisavustaja Richard Sauber kertoo lausunnossaan, että Valkoinen talo tekee parhaillaan yhteistyötä Yhdysvaltojen kansallisarkiston ja oikeuslaitoksen kanssa selvittääkseen asian.

Valkoisen talon mukaan asiakirjat löydettiin 2. marraskuuta, kun Bidenin henkilökohtaiset asianajajat pakkasivat hänelle kuuluneen toimiston tavaroita. Löydöstä tehtiin Valkoisen talon mukaan heti ilmoitus Yhdysvaltojen kansallisarkistolle.

Joe Biden toimi Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman varapresidenttinä vuosina 2009–2017.