Iran käyttää teloituksia aseenaan rangaistakseen protesteihin osallistuvia ihmisiä, YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoi tiistaina.

Türkin mukaan rikosoikeudellisten menettelyjen hyödyntäminen ihmisten rankaisemiseen vain siksi, että nämä ovat toteuttaneet perusoikeuksiaan osoittamalla mieltään, merkitsee valtion hyväksymää tappamista.

Myös Yhdysvaltain hallinto tuomitsi Iranin viimeisimmät teloitukset ja vaatii muiden maiden tavoin välitöntä loppua kuolemantuomioille.

Asiasta kertoi Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan. Twiitissään hän viittaa nimellä kahteen Iranin lauantaina teloittamaan mieheen ja mainitsee myös maanantaina ilmoitetut uudet kuolemantuomiot.

Iranin oikeuslaitos kertoi maanantaina, että maassa oli tuomittu kuolemaan kolme ihmistä, joita syytettiin kolmen turvallisuusjoukkojen jäsenen tappamisesta. Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi ja Saeed Yaghoubi tuomittiin kuolemaan syytettynä ”sodasta Jumalaa vastaan”, oikeuslaitoksen uutissivusto kertoi.

Lisäksi kahden ihmisen kerrotaan saaneen saman tapauksen tiimoilta vankeustuomiot. Tuomioista voi vielä valittaa maan korkeimpaan oikeuteen.

Yhteensä 17 ihmistä on tuomittu kuolemaan yli kolme kuukautta kestäneisiin mielenosoituksiin liittyen. Iran on teloittanut mielenosoituksiin liittyvistä rikoksista ainakin neljä ihmistä. Kuudelle tuomitulle on tarjottu mahdollisuus uuteen oikeudenkäyntiin.

Syyskuun puolivälissä alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty.

Norjasta käsin toimivan Iran Human Rights -ihmisoikeusjärjestön (IHR) mukaan kiinni otetuista mielenosoittajista ainakin 109 on joko tuomittu kuolemaan tai on vastaamassa syytöksiin, joista voi saada kuolemantuomion.

IHR kertoi maanantaina, että mielenosoitusten alkamisen jälkeen on kuollut yhteensä noin 480 mielenosoittajaa.