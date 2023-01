Venäläisjoukot ovat hyökänneet Bahmutiin ja sen läheiseen Soledarin kaivoskaupunkiin yhä uudelleen. Brittitiedustelun mukaan Venäjä olisi saanut Soledarin suurilta osin miehitetyksi.

Savua nousi Soledarin kaupungin yllä 5. tammikuuta. Kuva on otettu Soledarin läheisen Bahmutin kaupungin suunnasta.

Venäjän hyökkäykset Donetskin alueen Bahmutiin ovat jatkuneet kuukausia, kun maa on pyrkinyt saamaan kaupungin haltuunsa.

Taistelut ovat kiihtyneet myös läheisessä Soledarin kaivoskaupungissa. Kaupunki on Venäjän armeijan ja palkkasotilasryhmä Wagnerin hyökkäyksen alla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantaina, ettei Soledarissa olisi pystyssä lähes ainuttakaan seinää ja väitti, että alueella olisi runsaasti venäläissotilaiden ruumiita.

”Hulluus näyttää tältä”, hän totesi.

Asukkaita evakuoitiin Soledarista joulukuun lopussa.

Ukrainan armeijan tiedottaja Serhi Tšerevatyi sanoi maanantaina Ukrainan pyrkivän evakuoimaan kaikki Soledarin asukkaat. Kaupungissa oli kuitenkin ennen Venäjän viime helmikuussa aloittamaa suurhyökkäystäkin vain noin 10 000 asukasta.

Pienen Soledarin merkitys sodassa voi vaikuttaa ensisilmäyksellä pieneltä. Venäjä ja Wagner-ryhmä ovat kuitenkin hyökänneet sitä ja Bahmutia vastaan yhä uudelleen.

Yksi syy Soledarin miehittämiseen on venäläisjoukkojen pyrkimys saartaa Bahmut. Britannian tiedustelutietojen mukaan on epätodennäköistä, että Venäjä onnistuisi pyrkimyksessään.

Toinen syy löytyy kaupungin alta, sen valtavista suolakaivoksista.

Niitä kutsutaan myös Artyomsolin kaivoksiksi niitä operoivan yhtiön mukaan. Vuonna 2019 ne työllistivät 2 800 ihmistä ja tuottivat 95 prosenttia Ukrainan suolasta, kertoi Radio Free Europe.

Varsinaisen kaivostoiminnan lisäksi louhoksissa järjestettiin ennen sotaa muun muassa jalkapallo-otteluita ja konsertteja. Reppureissaajien suosima sivusto Lonely Planet mainosti sivuillaan Donetskin kaupungista kaivoksiin järjestettäviä turistikierroksia.

Vuonna 2004 Donbasin sinfoniaorkesteri esiintyi Soledarin suolakaivoksessa 288 metrin syvyydessä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan osaa taisteluista on käyty juuri kaivosten sisäänkäynneillä. Niiltä avautuu pääsy 200 kilometrin mittaisiin tunneliverkostoihin.

”Molemmat osapuolet ovat todennäköisesti huolissaan, että niitä voisi käyttää linjojen taakse tunkeutumiseen”, arvioi Britannian puolustus­ministeriö.

Wagner-ryhmän omistaja Jevgeni Prigožin myönsi viikonloppuna kaivosten olevan yksi syy joukkojen raskaille hyökkäyksille kaupunkiin.

Prigožin kutsui BBC:n mukaan Soledarin ja Bahmutin alueiden kaivoksia ”maanalaisten kaupunkien verkostoksi”. Tämän mukaan kaivokset voivat majoittaa suuren määrän ihmisiä 80–100 metrin syvyyteen ja mahdollistaa panssarivaunujen ja muun sotilaskaluston vapaan liikkumisen.

Britannian puolustusministeriö arvioi tiistaina, että Venäjän joukot olisivat kuukausien taisteluiden jälkeen lopulta saaneet vallattua suurimman osan Soledarista. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War sanoi kuitenkin viimeisimmässä raportissaan, että Ukraina hallitsisi yhä kaupungin kaivoksia.

Mies käveli raunioiden ohi Soledarissa toukokuussa 2022. Kaupunki on tuhoutunut taisteluissa lähes täysin viime viikkoina, mutta Venäjä hyökkäsi sitä vastaan jo viime keväänä.

Nimettömänä puhunut Valkoisen talon viranomainen kertoi viime viikolla uutistoimisto Reutersille Yhdysvaltojen uskovan, että Prigožinin ”pakkomiellettä” Bahmutin ja sen lähialueiden kaivoksiin ajavat myös taloudelliset pyrkimykset. Kaivoksissa louhitaan suolan lisäksi myös kalkkia.

Yhdysvallat on aiemmin syyttänyt Wagner-ryhmää luonnonvarojen ryöväämisestä Venäjän sotatoimien Ukrainassa rahoittamiseksi myös muilla alueilla. Wagner on toiminut muun muassa Keski-Afrikan tasavallassa, Malissa ja Sudanissa.