Vakavat rankkasateet ja tulvat jatkuivat tiistaina Kaliforniassa.

Tähän mennessä ainakin 15, joidenkin lähteiden mukaan 16, ihmisen on vahvistettu kuolleen sitten sunnuntain, kun rankkasateet alkoivat toden teolla. The New York Times kertoo, että evakuointimääräys tai -varoitus on annettu lähes 100 000 ihmiselle. Esimerkiksi Monteciton kaupunki, joka tunnetaan erityisesti julkkisasukkaistaan, määrättiin kokonaan evakuoitavaksi.

Kaliforniassa asuu noin 34 miljoonaa ihmistä eli kymmenen prosenttia Yhdysvaltain kansalaisista.

Tiistaipäivä on vasta alussa Yhdysvalloissa, ja sateiden odotetaan jatkuvan rankkoina. Maanantaina vuorokauden aikana vettä kertyi CNN:n mukaan 5–18 senttiä. Vuoristoisessa Etelä-Kaliforniassa vettä kertyi sunnuntain ja tiistaiaamun aikana yli 30 senttiä.

Tiistaina rankkasateiden odotetaan aiheuttavan uusia tulvia ainakin aivan Los Angelesin itäpuolella, jonne odotetaan viidestä kymmeneen senttiä vettä.

Lehtien mukaan Kaliforniaan ennustetaan tiistaiksi rakeita, ukkosmyrskyjä ja jopa tornadoja.

Vesi ympäröi talon Gilroyssa Santa Clarassa maanantaina.

200 koulua oli kiinni tiistaina sääolosuhteiden takia, kertovat yhdysvaltalaisviestimet.

Tuhannet rakennukset olivat myöhään tiistaina Suomen aikaa ilman sähköä, kertoo sähkökatkoja seuraava Power Outage -sivusto. Kaliforniassa ilman sähköä oli sivuston mukaan yli 170 000 taloutta.

Kaliforniaa viime vuosina vaivannut vakava kuivuus ja laajat maastopalot ovat ainakin osasyy sille, että osavaltiota koettelevat nyt rankkasateiden aikaan hengen­vaaralliset mutavyöryt.

Pitkäkestoisessa kuivuudessa maaperä kuivuu, kovettuu eikä pysty enää imemään vettä niin paljon kuin ennen, geotieteilijä Dan Shugar Calgaryn yliopistosta kertoi The New York Timesille. Kun rankkasateet sitten iskevät, vesi ei imeydy maaperään vaan tulvii ja synnyttää esimerkiksi mutavyöryjä.

Rankkasateet ja tulvat tuhosivat tien lähellä Scotts Valleyta.