Ukrainalaissotilas uskoo, että kaupungista luovutaan jossain vaiheessa. Hän ihmettelee, miksei sitä ole jo tehty.

Uutiskanava CNN on haastattelut rajujen taistelujen keskellä olevassa Soledarissa taistelevaa ukrainalaissotilasta. Ukrainan armeijan ilmavoimien 46. prikaatiin kuuluva sotilas kertoo kaupungin tapahtumista nimettömänä oman turvallisuutensa vuoksi. Hänen yksikkönsä pyrkii puolustamaan kaupunkia Venäjän joukkojen ja Wagner-palkka-armeijan hyökkäyksiltä.

Sotilaan väitteiden mukaan tilanne Donetskissa, Bahmutin lähistöllä sijaitsevassa Soledarissa elää jatkuvasti. Rakennukset voivat olla yhtenä päivänä Ukrainan hallussa ja sitten taas Venäjän. Taisteluissa kuolee jatkuvasti sotilaita molemmilta puolilta.

CNN:n mukaan sotilas kuvailee kaupungin tilannetta erittäin kriittiseksi ja vaikeaksi. Sotilaan mukaan ruumiita ei lasketa, sillä kukaan ei pysy enää perillä kaatuneiden määristä.

”Kukaan ei kerro kuinka monta kuollutta ja haavoittunutta on, koska kukaan ei tiedä varmasti. Ei yksikään ihminen. Ei päämajassa, ei missään. Asemat valloitetaan uudelleen ja uudelleen jatkuvasti. Se mikä oli tänään meidän talomme on huomenna Wagnerin”, sotilas väittää.

"Soledarissa kukaan ei laske kuolleita”, hän lisää.

Wagner-ryhmän omistaja Jevgeni Prigožin väitti myöhään tiistaina, että palkka-armeijan joukot ovat valloittaneet koko Soledarin. Prigožinin mukaan kaupunkitaistelut jatkuivat kuitenkin edelleen. Venäjän väitteiden mukaan Wagnerin joukot etenivät kohti Soledarin länsiosia.

Ukrainalaissotilas kertoo CNN:lle, että tiistai-iltana oli epäselvää kuinka suuri osa kaupungista oli Venäjän hallussa.

"Kukaan ei voi sanoa varmaksi kuka liikkui ja minne, ja kenen hallussa on mitäkin, koska kukaan ei tiedä varmasti. Kaupungissa on valtava, harmaa alue, jota kaikki väittävät hallitsevansa, mutta se on vain tyhjää puhetta”, ukrainalaissotilas väittää.

Ukrainan maavoimien joukkoja Soledarissa maanantaina.

Ukraina on väittänyt, että Soledarin taisteluissa on kuollut valtavat määrät venäläisiä ja että Venäjän joukot vähät välittävät tappioistaan. CNN:n haastatteleman sotilaan mukaan myös ukrainalaisia on kuollut, mutta joukkoja täydennetään jatkuvasti uusilla sotilailla.

"Yksikkömme henkilöstöstä lähes puolet on uusittu enemmän tai vähemmän. Meillä ei ole edes aikaa painaa muistiin toistemme kutsumerkkejä”, sotilas väittää.

Ukrainalaissotilas uskoo, että maan sotilasjohto luopuu lopulta Soledarista. Hän ihmettelee, miksei sitä ole tehty jo aiemmin.

”Miksi kuolla, kun me lähdemme kuitenkin tänään tai huomenna?”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti tiistai-illan puheessaan Soledarissa taistelevia sotilaita heidän ponnistuksistaan.

Zelenskyi kertoi aiemmin, että Soledar on käytännössä tuhottu, eikä kaupungissa ole enää juurikaan ehjiä rakennuksia.

Wagner-armeijan johtohahmo Jevgeni Prigožin myönsi viikonloppuna, että hänen joukkonsa pyrkivät valloittamaan Soledarin kaupungin maanalaisen kaivosverkoston vuoksi. Kaivoksiin on mahdollista majoittaa suuri määrä ihmisiä ja kätkeä muun muassa panssarivaunuja ja muuta sotakalustoa.