Soledarin pikkukaupungin valtaus olisi Venäjän ensimmäinen selkeä voitto sitten heinäkuun. Se on nostanut mielialaa Venäjällä.

Venäjä on vallannut osan Soledarin kaupungista Itä-Ukrainassa.

Venäjä väitti jo tiistaina saaneensa koko kaupungin haltuunsa, mutta väitteen kiisti sekä Ukraina että sotaa analysoiva ajatuspaja ISW.

Nyt Venäjä kertoo motittaneensa Ukrainan joukot Soledarin keskustassa. Ukraina on kiistänyt motin.

Soledarin suolakaivos muutettiin konsertti- ja ravintolasaliksi vuonna 2004.

Tunnelma Venäjällä on riemukas, vaikka tiistaina viranomaiset jopa rauhoittelivat ja kehottivat odottamaan vahvistuksia.

”WAGNER, PALKKA-ARMEIJA, PRIGOŽIN – KIITOS, POJAT! Kiitos illan suurista tunteista. Ymmärrän, että teidän pitää vielä kestää Soledarissa ja [Bahmutissa]. Olette silti antaneet takaisin voittamisen tunteen, joka oli lähes unohtunut kaikkien vetäytymisten jälkeen. Olemme rinnallanne. Mutta tämä ilta on teidän, toverit Wagnerista, palkkasoturit, Prigožin!”, toimittaja Aleksandr Sladkovin lähes miljoonan seuraajan Telegram-tilillä kirjoitettiin. Viesti sai tuhansia riemuitsevia reaktioita.

Miksi niin suuri ilo syrjäisen pikkukaupungin valtauksesta?

Soledarista oli harva kuullut ennen viime viikkoa. Ennen sotaa kaupungissa oli vain 10 000 asukasta. Pääkaupunkiin Kiovaan sieltä on matkaa noin 720 kilometriä.

Toukokuussa 2022 suolantuotanto oli loppunut ja kaivos suljettu sodan takia. Venäjän ohjukset olivat tuhonneet suuren osan tehdasrakennuksista.

Kaupungissa ei ole juuri nähtävää – mutta sen alla on. Soledar on syntynyt vuonna 1881 avatun suolakaivoksen ympärille.

Kaivos on Euroopan suurin ja tiettävästi ainoa maailmassa, jossa on lennetty kuumailmapallolla. Kaivoksessa on myös järjestetty sinfoniakonsertteja.

Ennen sotaa kaivoksessa työskenteli noin 3 000 ihmistä. Se suljettiin taistelujen alta keväällä 2022. Venäjän ohjukset ovat tuhonneet suolatehtaan rakennuksia pahasti, mutta maanalainen kaivos on entisellään.

Soledarin suolakaivoksessa järjestettiin sinfoniakonsertti vuonna 2004.

suolakaivoksessa on yli 200 kilometrin verran tunneleita. Ukrainan asevoimat on käyttänyt kaivostunnelien verkostoja todennäköisesti varastoinaan.

Jos Venäjä valtaa kaupungin, se voisi muuttaa tunnelit tukikohdaksi. Se voisi vähentää huoltoliikenteen tarvetta merkittävästi. Venäjällä tällaisesta ei ole julkisesti juuri puhuttu, vaan Soledarin valtaamisessa tärkeimpänä on pidetty sen sijaintia.

Soledarista Venäjä voi yrittää saartaa pohjoispuolelta Bahmutin, josta on taisteltu verisesti jo viisi kuukautta. Venäjä voisi myös iskeä Ukrainan huoltoreittejä vastaan ja jatkaa hyökkäystään Itä-Ukrainassa.

Palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin poseerasi tiistaina kuvissa, jotka näyttivät otetun Soledarin kaivoksessa. Ukraina kiisti kuvien aitouden, mutta riippumattomat tarkkailijat uskovat sen olevan jostain kohtaa tunneliverkostoa.

Reuters-kuvatoimisto välitti keskiviikkona kuvan, jossa väitetään olevan Wagnerin sotilaita ja sen johtaja Jevgeni Prigožin Soledarin kaivoksessa.

Soledar on silti syrjäinen pikkukaupunki, jonka valtaamiseksi Venäjä on käyttänyt todennäköisesti tuhansia sotilaitaan.

Onko kaupungin valtaaminen uhrausten arvoista?

Symbolinen taso ei ole vähäinen. Venäjä on onnistunut etenemään ensi kertaa heinäkuun, ja sen merkitystä ei kannata ohittaa. Joukkojen taistelutahdon on pitkään kerrottu olevan surkea.

Jotkut sotilasasiantuntijat ovat myös varoittaneet, että Ukraina on kuluttanut Bahmutin ja nyt Soledarin puolustamisessa parhaita voimiaan.

Soledarin suolakaivoksen sinfoniakonsertti järjestettiin 288 metrin syvyydessä.

Sanomalehti The Wall Street Journal kirjoitti keskiviikkona, että Ukraina on saattanut astua ansaan. Se on käynyt koko syksyn taistelua Venäjän ehdoilla ja kuluttanut joukkojaan ja ammuksiaan, joita se olisi tarvinnut keväälle suunnittelemassaan suurhyökkäyksessä.

Myös Ukrainan tappiot Soledarissa ovat erittäin raskaat. Uutiskanava CNN:n haastattelussa tiistaina ukrainalaissotilas kertoi taistelussa kuolleen niin paljon sotilaita, ettei kukaan ole pysynyt laskuissa.