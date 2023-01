Putin vakuutti Venäjällä olevan kaikki resurssit parantaa armeijan toimia, vaikka ”tilanne uusilla alueilla on vaikea”.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vaikutti myöntävän niin sotilaiden kuin siviilienkin ongelmat Itä-Ukrainan rintamalla puhuessaan hallintonsa edustajille keskiviikkona, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Meidän on ratkaistava tärkeimmät elintärkeät asiat juuri nyt, ripeästi. Ymmärrän, että tilanne uusilla alueilla on vaikea. Joillain alueilla on taisteluita”, Putin sanoi Reutersin mukaan.

Samalla Putin kuitenkin vakuutti Venäjällä olevan kaikki resurssit parantaa armeijan toimia alueilla, jotka maa yhdisti yksipuolisesti federaatioonsa syyskuussa.

Venäjä liitti näytösluontoisten kansanäänestysten jälkeen alueeseensa Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan maakunnat.

”Vaadin, että takaamme maan turvallisuuden ja kansalliset edut. – – Epäilemättä ratkaisemme kaikki sotajoukkojemme, erityisoperaatioon osallistuvien yksiköiden varustamiseen liittyvät asiat”, Putin vakuutti etäyhteyksin pidetyssä kokouksessa.

Ukrainalaiset vapauttivat alkutalvella paljon Venäjän valtaamia alueita. Viime päivinä venäläisjoukot ovat kuitenkin päässeet etenemään suhteellisen merkittäviä matkoja Donetskissa sijaitsevalla Bahmutin rintamalla.

Pitkään enemmän tai vähemmän muuttumattomina pysyneet rintamalinjat näyttävät nyt sota-asiantuntija John Helinin mukaan olevan kääntymässä Venäjän eduksi.

