Iran on tuominnut kuolemaan miehen, jolla on sekä Iranin että Britannian kansalaisuus. Alireza Akbarin saamasta kuolemantuomiosta kertoo iranilainen uutistoimisto Tasnim.

Akbari tuomittiin keskiviikkona kuolemaan vakoilusta Britannian hyväksi.

Tasnimin mukaan Iranin viestintäministeriö on kuvaillut Akbaria ”yhdeksi Britannian tiedustelun tärkeimmistä vakoojista, joka keräsi merkittävää tietoa Iranista ja välitti sitä tarkoituksenmukaisesti Britannialle”.

Akbari toimi ennen Iranin varapuolustusministerinä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Tasnimin mukaan Akbarin asema on mahdollistanut poikkeuksellisen laajan ja Iranille vahingollisen vakoilun.

Akbari vangittiin epäiltynä vakoilusta vuonna 2019. Hän on kiistänyt syytteet.

Britannia vaati keskiviikkona Akbarin välitöntä vapauttamista.

”Olemme toistuvasti ottaneet hänen tapauksensa puheeksi Iranin viranomaisten kanssa. Tarkoituksenamme on varmistaa hänen välitön vapauttamisensa”, Britannian ulkoministeriön tiedottaja sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Akbarin vaimo kertoo BBC:lle, että häntä on pyydetty Iranin Teheraniin ”tapaamaan miestään viimeisen kerran”. BBC:n mukaan Akbari on siirretty eristysselliin, mikä viittaisi siihen, että hänet teloitetaan pian.

BBC Persian -toimitus on saanut kuultavakseen ääniviestin Akbarilta. Ääniviestissä mies kertoo, että häntä on kidutettu ja hänet on pakotettu tunnustamaan rikoksia, joita hän ei ole tehnyt.

Iranin tiedetään painostavan länsimaita vangitsemalla niiden ”vakoilevia” kansalaisia. Esimerkiksi kesällä Iran vangitsi kolmikymppisen ruotsalaisen, joka ruotsalaislehtien mukaan oli maassa turistina. Iranissa vangittujen ulkomaalaisten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä.

Tiistaina Iran tuomitsi avustusjärjestöissä työskennelleen belgialaismiehen 40 vuodeksi vankeuteen. Häntä syytetään niin ikään vakoilusta.