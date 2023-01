Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov siirtyy Venäjän joukkojen komentajaksi Ukrainassa vasta lokakuusta asti tehtävää hoitaneen Sergei Surovikinin tilalle.

Venäjä vaihtaa jälleen hyökkäyssotansa komentajaa. Tällä kertaa vastuu joukoista Ukrainassa siirtyy Valeri Gerasimoville. Hän on Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö ja maan varapuolustusministeri.

Viimeksi Venäjä vaihtoi joukkojensa komentajaa vain kolmisen kuukautta sitten, lokakuun alussa. Silloin nimitetystä Sergei Surovikinista tulee nyt varasotilaskomentaja, kertoo uutistoimisto AFP. Kaksi muuta varamiestä Gerasimoville ovat maavoimien komentaja Oleg Saljukov ja kenraali Aleksei Kim.

Venäjän puolustusministeriön mukaan keskiviikkona kerrotuilla muutoksilla on tarkoitus lisätä ”erityisoperaation” tehokkuutta.

Surovikinin korvaaminen Gerasimovilla ei ole mieliksi palkkasotilasryhmä Wagnerin omistajalle Jevgeni Prigožinille, tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyroville ja muille sodan verisempää ja tuhoisampaa linjaa ajaville Venäjän hyökkäyksen johtohahmoille, arvioi ruotsalaisekonomisti Anders Åslund.

Surovikin ehti muutaman kuukauden aikana aiheuttaa suurta tuhoa Ukrainassa. Hänen komentonsa alla laajojen ohjus- ja raketti-iskujen määrä lisääntyi. Hän tuli jo ennen Ukrainaa tunnetuksi julmuudestaan Syyriassa, Afganistanissa ja Tšetšeniassa.

Åslundin mukaan nimitys ei välttämättä ole myöskään Venäjän presidentille Vladimir Putinille mieluinen.

”Jotain tärkeää on meneillään Venäjän sotilaskomennossa”, hän arvioi viestipalvelu Twitterissä.

Oxfordin yliopiston tutkija Samuel Ramani puolestaan arvioi, että Gerasimovin nimitys voi syventää tämän nimittäneen Venäjän puolustusministerin Sergei Šoigun ja Wagner-pomo Prigožinin välisiä erimielisyyksiä.

”Gerasimov tulee työskentelemään Prigožinin lemmikin Sergei Surovikinin rinnalla”, Ramani kirjoittaa Twitterissä.

Tiistaina Venäjä ilmoitti, että kenraali Aleksandr Lapinista tulee maavoimien komentaja.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi silloin, että Lapinin nimitys saattaa johtua Venäjän puolustusministeriön halusta näyttää pätevämmältä Prigožinin ja Kadyrovin yksityisten sotilasryhmien rinnalla.

Prigožin ilkkui brittilehti The Guardianin mukaan tiistaina Venäjän puolustusministeriölle kutsumalla omaa taistelukokemustaan ”monella tapaa merkittävästi paremmaksi kuin niillä, jotka ovat olleet puolustusministeriön palveluksessa vuosikymmeniä”.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sekä Gerasimov että puolustusministeri Šoigu ovat keränneet laajaa arvostelua venäläisten sotabloggareiden keskuudessa Venäjän epä­onnistumisesta saavuttaa voittoa Ukrainassa.

Osa bloggareista on sitä mieltä, että vastuuta häviöistä yritetään nyt sälyttää Surovikinille.

Venäjän odotettua heikompi sotamenestys saattaakin olla syynä siihen, että Surovikin alennettiin varakomentajaksi. Surovikinin komennossa Venäjä muun muassa menetti Hersonin.

Venäjän puolustuspolitiikan tutkija Rob Lee arvioi Twitter-tilillään, ettei Surovikinin korvaaminen Gerasimovilla välttämättä kuitenkaan ole merkki siitä, että Venäjän sotilasjohto pitäisi Surovikinin toimia epäonnistuneina. Myös Lee korostaa konflikteja venäläisen sotilasjohdon jäsenten välillä.

”On toki mahdollista, että tämä johtui poliittisista syistä. Yhteiskomentajana Ukrainassa Surovikinistä oli tulossa erittäin voimakas, ja hän luultavasti puhui suoraan Putinille Šoigun/Gerasimovin ohittaen”, hän kirjoittaa.

Venäläinen poliittinen analyytikko Abbas Gallyamov arvioi Telegram-viestipalvelussa, että muutokset komentoketjussa näyttävät lähinnä, etteivät asiat suju Venäjän suunnitelmien mukaisesti.

”Kaikki tämä samojen ihmisten yhdeltä pallilta toiselle siirtely, keskellä pahimpia sotilaallisia vihamielisyyksiä, voi tarkoittaa mitä vain, mutta ei ainakaan sitä, että ’kaikki menee suunnitelmien mukaisesti’”, Gallyamov sanoi Reutersin mukaan.

Gerasimov on ollut Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö vuodesta 2012.

Ukrainalaiset lähteet raportoivat toukokuun alussa, että Gerasimov olisi ollut usean päivän mittaisella tarkastusmatkalla Ukrainan rintamilla.

Ukrainalaistiedon mukaan kenraali olisi haavoittunut Ukrainan ohjusiskussa Izjumissa huhtikuun viimeisen päivän iltana. Yhdysvaltalaiset lähteet kertoivat myöhemmin, että Gerasimov olisi ollut paikalla mutta selvinnyt ehjin nahoin.