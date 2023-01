Venäjä antoi potkut Ukrainassa vain kolme kuukautta toimineelle komentajalle Sergei Surovikinille.

Venäjä ilmoitti keskiviikkona nimittäneensä Ukrainan-joukkojensa komentajaksi kenraali Valeri Gerasimovin.

Vain kolme kuukautta sotaa johtanut Sergei Surovikin sai potkut ja toimii nyt Gerasimovin alaisena yhtenä kolmesta varakomentajasta.

Yhdysvaltalainen ajatuspaja ISW tulkitsee Gerasimovin nimityksen voivan enteillä Venäjän uuden ratkaisevan suurhyökkäyksen suunnittelua.

Virallinen selitys on se, että Gerasimovin halutaan parantavan johtamista ja joukkojen yhteistoimintaa. Selitys lienee sinänsä todenmukainen, sillä joukkojen koordinaatio on ollut kehno.

Gerasimov on toiminut asevoimien pääesikunnan päällikkönä vuodesta 2012. ISW:n mukaan nimitys myös on merkki siitä, että sota siirtyisi enemmän perinteisten asevoimien komentoon. Palkka-armeija Wagner on ollut määräävässä asemassa loppuvuoden taisteluissa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu (vas.) ja Valeri Gerasimov puhuivat joulukuun 17. päivänä.

Potkut saaneen Surovikinin syyksi on luettu Venäjän viimeaikaisia epäonnistumisia.

Ilmeisimpänä syynä pidetään uudenvuodenpäivän tuhoisaa iskua Venäjän asemiin Makijivkassa Itä-Ukrainassa. Venäjä on myöntänyt, että iskussa kuoli 89 sotilasta, mutta uhrien todellisen määrän uskotaan olevan sadoissa.

Surovikin myös määräsi Venäjän joukot vetäytymään Hersonista, jonka Putin oli ”liittänyt” Venäjään vain hieman aikaisemmin.

Venäjällä on myös ilmaistu tyytymättömyyttä Surovikinin kykyyn käyttää uusia Geran-2-lennokkeja.

Surovikin aloitti loppusyksystä ohjushyökkäykset Ukrainan sähkövoimaloita vastaan. Surovikinin ohjusterrori on sujunut Venäjän kannalta melko onnistuneesti, mutta lennokkien käyttöön on oltu pettyneitä.

Ukrainan lennokkisodankäyntiä pidetään paljon tehokkaampana, ja Venäjällä oli pantu paljon toivoa uusiin Geran-2-lennokkeihin. Niiden käyttö ei ole vastannut odotuksia. Ukraina ampuu lennokkeja alas ennen kuin ne osuvat maaleihinsa.

Kaikessa tässä on kyse vahvistamattomista huhuista, joita käydään sotaa kannattavilla Telegram-kanavilla. Osalla sotabloggareista on suhteita asevoimien korkeillekin tasoilla, mutta väitteitä ei ole mahdollista tarkistaa.

Kenraali Sergei Surovikin oli Ukrainan-joukkojen komentajana vain kolme kuukautta.

Nimitys aiheutti myös perinteistä ”kremlologiaa” eli yrityksiä tulkita Venäjän ylimmän johdon välistä valtahierarkiaa.

Jevgeni Prigožinin komentaman Wagner-yksityisarmeijan merkitys on kasvanut Syyrian sodassa. Surovikin on hyvissä väleissä Prigožinin kanssa.

Gerasimovin uskotaan olevan lähempänä Kremliä.

Venäjällä on pitkään huhuttu konfliktista perinteisten asevoimien ja toisaalta Wagnerin ja tšetšeenien välillä. Prigožin ja tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov eivät kuitenkaan ole julkisesti arvostelleet Gerasimovia.

Gerasimovin nimitys ei ilmeisesti saanut Venäjän joukkojen keskuudessa suuria tunteita, ainakaan myönteisiä. Gerasimovia tukevia kommentteja oli sotaa seuraavilta kanavilta vaikea löytää.

Gerasimovia on jonkin verran arvosteltu sotilaiden keskuudessa, ja häntä on syytetty muun muassa kalustepulasta. Korruptio on kaikkialle levinnyt ongelma Venäjän asevoimissa, ja sitä tuskin voi sälyttää kenenkään yksittäisen komentajan syyksi.

Oikaisu 12.1.2023 kello 17.04: Korjattu juttuun, että Surovikin määräsi Venäjän joukot vetäytymään Hersonista. Tekstissä luki aluksi virheellisesti, että vetäytymisen olisi määrännyt Gerasimov.