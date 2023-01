Venäläinen palkkasotilasryhmä Wagner on väittänyt miehittäneensä pienen Soledarin kaupungin täysin. Tiedot kaupungin tilanteesta ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Pienestä Soledarin suolakaivoskaupungista Itä-Ukrainan Donetskissa on käyty raskaita taisteluita jo pitkään.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi maanantaina, ettei kaupungissa ole ”pystyssä lähes ainuttakaan seinää.”

Koko kaupungin sanotaan siis käytännössä tuhoutuneen taisteluissa, joita presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak kutsui uutistoimisto AFP:n haastattelussa ”sodan verisimmiksi.”

Maxar-yhtiö julkaisi tuoreita 10. tammikuuta otettuja satelliittikuvia Soledarin tuhoista sodassa. Aiempi kuva on elokuulta. Satelliittikuvissa ja jutun videossa näkyy, miten lähes kaikki rakennukset ovat tuhoutuneet tai pahoin vaurioituneet.

Maxarin satelliittikuvia Soledarista. Yllä kuva 1. elokuuta 2022, alla 10. tammikuuta 2023.

Soledarissa oli ennen sotaa vain 10 000 asukasta, ja nyt kaupungista on pyritty evakuoimaan kaikki siviilit Venäjän hyökkäyksen uhan alta.

Donetskin alueen kuvernöörin Pavlo Kyrylenko kertoi yhdysvaltalaisen CNN-kanavan mukaan, että kaupungissa on kuitenkin yhä yli 500 siviiliä. Heistä suurin osa on yli 50-vuotiaita.

Uutistoimisto Reutersin ottama kuvakaappaus Soledarista 8. tammikuuta julkaistusta sosiaalisen median videosta.

Ensihoitajat hoitivat ukrainalaissotilasta Soledarissa tammikuun alussa julkaistussa kuvassa.

Britannian puolustusministeriö arvioi tiistaina venäläisten joukkojen vallanneen suurimman osan Soledaria. Tiedot kaupungin tilanteesta ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin omistaja Jevgeni Prigožin on väittänyt vallanneensa Soledarin täysin. Venäjän puolustusministeriö taas väitti CNN:n mukaan keskiviikkona Venäjän armeijan joukkojen tukkineen pääsyn kaupunkiin sen ”pohjois- ja eteläosista.”

Andrei Bajevsky, Venäjän nimittämä Donetskin sotilashallinnon edustaja, kuitenkin näytti kiistävän täyden miehityksen. Bajevsky sanoi brittilehti The Guardianin mukaan Soledarin itäosissa olevan yhä ”vastarintaa.”

Ukraina ei ole vahvistanut venäläisväitteitä.

Päinvastoin, torstaiaamuna Ukrainan mukaan yli sata venäläissotilasta olisi kuollut Ukrainan armeijan venäläisjoukkoihin kohdistamassa ohjusiskussa kaupungissa, kertoo muun muassa ukrainalaislehti The Kyiv Independent. Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko myös kielsi lehden haastattelussa Venäjän saartaneen Soledarin.

Ukrainan asevoimien esikunnan varapäällikkö Oleksi Hromov ei kertonut torstaina arviotaan siitä, kuinka suurta osaa Soledarista Ukraina vielä hallitsisi mutta sanoi, että taistelut ovat yhä kiivaita. Hromovin mukaan Venäjä yrittää saada miehitetyksi koko Donetskin maakunnan.

Myös Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar sanoi AFP:n mukaan, että ukrainalaissotilaat taistelevat yhä vastaan, vaikka tilanne on ”vaikea.”

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi keskiviikkona, ettei Yhdysvallat pysty vahvistamaan Soledarin miehitystä. Austinin mukaan kaupunki on liikkunut ”edestakaisin monta kertaa.”

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War on myös sanonut, ettei Wagner olisi vallannut koko kaupunkia.

Ukrainan maavoimien johtaja Oleksandr Syrskyi vierailulla Soledarissa tammikuun alussa julkaistussa kuvassa.

Soledarin yllä nousi savua 5. tammikuuta.

Presidentti Zelenskyi sanoi myös keskiviikkoillalla pitämässään puheessa, että taistelu kaupungista jatkuu yhä. Torstaina tämä sanoi, että Soledaria ja Bahmutia puolustavat ukrainalaisjoukot saavat ammuksia ja ”kaiken tarvitsemansa.”

Zelenskyin mukaan Venäjän propaganda yrittää esittää Soledarin valtauksen saavutuksena kerätäkseen tukea liikekannallepanolle ja antaakseen toivoa niille venäläisille, jotka kannattavat hyökkäyssotaa.

Soledarin ja sen läheisen suuremman kaupungin Bahmutin valtaamisella olisi suuri symbolinen arvo Venäjälle. Jos Venäjä miehittää Soledarin, on se maan ainoa merkittävä onnistuminen sodassa kuukausiin. Syksyllä Venäjä menetti miehittämänsä alueet Harkovassa ja Hersonin kaupungin.

Lisäksi Wagner-ryhmä hamuaa kaupunkien alla olevia kaivoksia ja niistä levittäytyviä kahdensadan kilometrin pituisia tunneleita.

Venäjä yritti vallata Bahmutia ja Soledaria jo viime kesänä. Kuvassa savua venäläisjoukkojen sijaintien yläpuolella kaupunkien välissä 18. elokuuta 2022.