Kyberhyökkäys esti postilähetykset Britanniasta ulkomaille.

Lunnasrahoja tavoitteleva kiristäjäliiga on Britannian postin tuoreen verkkohyökkäyksen takana, kirjoitti brittilehti Daily Telegraph torstaina.

Britannian posti eli Royal Mail kertoi keskiviikkona, ettei Britanniasta ulkomaille suuntaavia lähetyksiä voida lähettää kyberhyökkäyksen vuoksi.

Telegraphin mukaan hyökkäyksen takana on tunnettu LockBit-hakkeriryhmä, joka on aikaisemminkin tehnyt hyökkäyksiä kriittistä infrastruktuuria ja suuryrityksiä vastaan. Ryhmä on vaatinut miljoonalunnaita lukitsemiensa tietojen vapauttamisesta.

Sen jälkeen kun LockBitin hyökkäykset ensimmäisen kerran tulivat julki tammikuussa 2020, ryhmällä arvioidaan olleen ainakin tuhat uhria Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Sen arvellaan saaneen kymmeniä miljoonia lunnasrahoina uhreiltaan.

Britanniaan saapuvia lähetyksiä käsittelevät lähetysjärjestelmät toimivat postin mukaan lähes normaalisti, mutta niissäkin voi olla lieviä myöhästymisiä.