Amena opettaa tyttöjä ja naisia salaa Kabulissa. Oppilaille on kerrottu tarkat ohjeet, miten toimia jos Talebanin sotilaat saapuvat koululle.

Noin 15 kilometriä Kabulin keskustasta pohjoiseen. Matala betonitalo, jota ympäröi muurit. Tarkemmin sijaintia ei voi sanoa.

Sinisten pulpettien takana istuu kymmenen oppilasta. He opiskelevat salaa. Maantietoa, historiaa ja englannin kieltä.

Pieni kaasulla toimiva lämmitin ei riitä, kun lämmitettävänä on kokonainen luokkahuone ja ulkona pakkasta lähes kymmenen astetta.

Tämä on 2020-luvun Afganistan. Yli 12-vuotiaat tytöt eivät ole saaneet käydä koulua sen jälkeen, kun Taleban-järjestö nousi valtaan syksyllä 2021.

Joulukuussa järjestön ylin johto kielsi naisilta myös yliopisto-opinnot.

Kieltojen on sanottu olevan tilapäisiä. On keksitty useita syitä, miksi tytöt eivät voi jatkaa koulunkäyntiä. Tytöille pitää löytää sopivammat kouluasut. Opetuksen pitää noudattaa paremmin islamin periaatteita. Kouluympäristöstä pitää tehdä tytöille turvallisempi.

Taleban-järjestöllä on ollut jo yli vuosi aikaa löytää vastauksia näihin kysymyksiin.

” Amena menetti palkkatyönsä. Vaivihkaa hän alkoi kutsua tyttöjä kouluun.

Ennen Talebanin valtaantuloa Amena työskenteli ekonomistina kansainvälisessä avustusjärjestössä. Työn ohella hän pyöritti siskonsa kanssa omaa kansalaisjärjestöä. Järjestö pyrki edistämään naisten asemaa, ja tarjosi kaduilla eläville lapsille mahdollisuuden käydä koulua.

Vallan vaihduttua reilu vuosi sitten Amena menetti palkkatyönsä, mutta hän jatkoi vapaaehtoistyötään katulapsien parissa. Vaivihkaa hän rupesi kutsumaan myös tyttöjä kouluun.

”En kestänyt ajatusta, että tytöt istuvat kotonaan tekemättä mitään. Halusin tuoda heidän elämäänsä toivoa”, Amena kertoo puhelimitse Afganistanista.

” Jos talebanit tulevat koululle, pitää ottaa Koraanit esiin.

Nyt naisoppilaita on 80. He ovat iältään 13–20-vuotiaita eli niitä, joilta nykyinen hallinto on evännyt mahdollisuuden koulunkäyntiin. He opiskelevat päivittäin kahdessa vuorossa tunnin päivässä. Lisäksi koululla käy vanhempia naisia, jotka eivät 1990-luvulla päässeet kouluun ollenkaan. Nyt he opettelevat luku- ja kirjoitustaitoa. Opettajina ovat Amena ja hänen siskonsa.

Koska kyseessä on salakoulu, turvallisuudesta pitää pitää hyvää huolta.

Oppilaille on kerrottu tarkat ohjeet. Jos talebanit tulevat koululle, heidän pitää välittömästi ottaa Koraanit esiin, ja piilottaa tiukemmin kasvonsa.

Afganistan on monien sen kansalaisten mielestä palannut takaisin 1990-luvulle, Talebanin edelliselle hallintokaudelle, vaikka järjestö lupasi noustessaan valtaan ettei näin kävisi.

Ympäri maata ihmiset elävät ulkomaisen ruoka-avun varassa. Naisten kasvoja näkyy yhä vähemmän kotien ulkopuolella. Miehet kasvattavat peloissaan partojaan, koska elämä tuntuu niin helpommalta.

Myös Talebanin edellisellä hallintokaudella koulunkäynti oli kielletty tytöiltä tilapäisesti, mutta koulut eivät ikinä auenneet Talebanin kuusi vuotta kestäneen hallintokauden aikana. Salakoulut yleistyivät. Kerrotaan, että jotkut vanhemmat jopa pukivat tyttölapsensa pojiksi, jotta he pystyivät jatkamaan koulunkäyntiä.

Amena kertoo, että Talebanin rivisotilaat ovat tunkeutuneet kaksi kertaa koulun tiloihin tarkastamaan, mitä sisällä tapahtuu. He ovat kummallakin kertaa olleet mielissään, että tytöille opetetaan islamia.

Talebanin ylimmän johdon mielestä maan jälleenrakennuksen aikana koulujen opetusohjelmista tuli liian läntisiä ja liian maallisia. Pelkän uskonnonopetuksen he hyväksyvät tytöille.

Salakouluja on ympäri Afganistania.

13-vuotias Darya on käynyt salakoulua nyt yli vuoden. Koulusta on kerrottu vanhemmille, mitkä kirjat heidän tulisi ostaa bazaarista.

Opetus rajoittuu maantiedon, historian ja kielten opetukseen, koska esimerkiksi fysiikka ja kemia vaatisivat opettajilta erityisosaamista.

”Vanhempani luottavat koulun opettajiin, ja he ovat olleet erittäin tyytyväisiä, että olen päässyt takaisin opiskelemaan”, Darya kertoo puhelimitse HS:lle.

Amenan ja Daryan nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Yhteisön hyväksyntä on tärkeää. Amena kertoo, että myös naapurusto pitää huolta heidän turvallisuudestaan. He ilmoittavat koululle, jos alueella liikkuu Talebanin sotilaita.

” Oppilaita on joka päivä vähemmän, koska heitä pelottaa käydä salakoulua.

Darya sanoo, että hän tietää, että salakoulussa käymisessä on riskinsä.

Hän on valmistautunut siihen, että joutuu kohtaamaan Talebanin sotilaita koulumatkallaan.

”Kerron heille, että olen menossa madrassaan (uskonnolliseen kouluun) tai sukulaisten luokse kylään.”

Amena kertoo, että oppilaita on joka päivä vähemmän, koska heitä pelottaa käydä salakoulua.

”Yritän luoda heihin uskoa, vaikka monesta tilanne tuntuu täysin toivottomalta”, Amena sanoo.

Darya ei olisi ikinä uskonut, että Talebanit nousevat valtaan tai saati sitä, että he kieltävät tytöiltä koulunkäynnin.

Hänen haaveenaan on tulla lääkäriksi.

”Naisia ei ole tehty vain siivoamaan koteja. He ovat puolet tästä kansasta, ja heidän tulee kulkea rinta rinnan miesten kanssa”, Darya sanoo.

Oppilaat ovat pääosin 13-20 -vuotiaita.

Tyttöjen koulunkäynti on aiheuttanut eripuraa Taleban-järjestön sisällä.

Päätökset koulukielloista on tehnyt maan ylin johtaja Haibatullah Akhundzada, joka pitää majaa eteläisessä Afganistanissa Kandaharin maakunnassa.

Kabulissa työskenteleviltä Taleban-hallinnon ministereiltä on kuultu tiukkaa kritiikkiä päätöstä kohtaan. Heidän toiveenaan olisi rakentaa paremmat suhteen muun maailman kanssa, mitä ei edesauta koulujen kieltäminen tytöiltä.

Taleban-järjestön voimahahmo Sher Mohammad Abbas Stanikzai, joka nykyään työskentelee varaulkoministerinä ja oli aiemmin vastuussa rauhanneuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa, on puhunut useaan otteeseen tyttöjen oikeudesta käydä koulua. Joulukuussa hän ärähti yliopistokieltoa vastaan Kabulissa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Stanikzain julkinen vastustus maan ylintä johtoa kohtaan on Afganistanin kaltaisessa maassa harvinaista.

Koulukieltoa on kritisoinut myös Taleban-hallinnon vaikutusvaltainen puolustusministeri Mullah Yaqoob, joka on Talebanin perustajan Mullah Omarin vanhin poika.

Myös muut muslimimaat ovat vaatineet Afganistanin valtionjohtoa päästämään tytöt kouluun ja naiset takaisin töihin.

Amena suhtautuu skeptisesti Kabulin johtajien lausuntoihin.

”En luota heihin. He voivat vakuuttaa minut vain päätöksellä, että tytöt kutsutaan takaisin kouluun.”

Salakouluja on tällä hetkellä ympäri Afganistania. Osa niistä on jouduttu lakkauttamaan, kun ne ovat paljastuneet talebaneille.

Koulukiellolla on ollut vakavia seurauksia afganistanilaisille tytöille ja naisille jo nyt. YK:n mukaan lapsiavioliittojen määrä on nousussa ja tyttöjen ja naisten itsemurhat ovat lisääntyneet.

Amena sanoo, että Afganistanissa miehet ovat aina syrjineet naisia, mikä on estänyt maan todellisen kehityksen.

”Maan tulevaisuus näyttää katastrofaaliselta, jos tilanne jatkuu aina vaan näin.”

Hän sanoo, että jos Taleban sulkee heidän koulunsa, hän avaa kotinsa ovet naispuolisille opiskelijoille.

”Me emme pysy hiljaa mistään hinnasta.”