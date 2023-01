Soledarin alueella on käyty Ukrainan mukaan sodan verisimpiä taisteluita. Strategisesti Ukraina olisi voinut vetäytyä alueelta jo aiemmin, mutta se ei ole halunnut altistaa siviilejä venäläismiehitykselle tai antaa Venäjälle propagandavoittoa, arvioi HS:n faktantarkastaja John Helin.

Ukraina on puolustanut pientä donetskilaista suolakaivoskaupunkia Soledaria jo kuukausia Venäjän yrittäessä vallata sitä ja sen lähellä sijaitsevaa Bahmutia. Tässä kuussa taistelut ovat yltyneet ”sodan verisimmiksi”, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak niitä kuvaili.

Ukraina on kertonut kaupungin tuhoutuneen käytännössä täysin taisteluiden aikana.

Venäjä ja erityisesti palkkasotilasryhmä Wagner ovat ilmoittaneet useaan otteeseen vallanneensa Soledarin kokonaan. Ukraina on kuitenkin kiistänyt venäläisväitteen. Myös perjantaina Ukraina sanoi jatkavansa kaupungin puolustamista.

Yhdysvaltalainen CNN kertoi perjantaina, että sen toimittaja olisi nähnyt ukrainalaisjoukkoja vetäytymässä Soledarista.

Ukrainalainen lehti The New Voice of Ukraine julkaisi perjantaina maan puolustusvoimissa taistelevan sotilaan haastattelun. Siinä tämä kertoo tilanteen kauheudesta Soledarissa ja Bahmutissa ja sanoo, että osa yksiköistä valmistautui vetäytymään Soledarista hallitusti jo viime viikolla.

Sen jälkeen armeijalta olisi kuitenkin tullut hänen väitteensä mukaan vahvistusjoukkoja ja uusi käsky jatkaa puolustusta.

HS:lle faktantarkistajana ja Ukraina-studion asiantuntijana työskentelevä John Helin kertoo kuulleensa huhuja mahdollisista vetäytymisaikeista Soledarista ja siitä, että kaupunkiin lähetettiin lisäjoukkoja. Tarkkaa kuvaa tilanteesta on kuitenkin vaikea muodostaa, sillä se elää jatkuvasti.

Kannattaako Soledarin ja Bahmutin puolustus yhä Ukrainan raskaista menetyksistä huolimatta? Se tullaan Helinin mukaan näkemään vasta myöhemmin.

”Vaikea sanoa suorilta käsin, onko Bahmut vuodatetun veren arvoinen”, hän sanoo.

Keskeinen kysymys on, kuinka paljon tappioita Ukraina pystyy tuottamaan Venäjälle.

”Jos on saatu kulutettua venäläisiä joukkoja Ukrainalle edullisessa suhteessa, ehkä se on ollut hyödyllistä. Mutta emme saa pitkään aikaan tietää, missä määrin Bahmut on kuluttanut ukrainalaisia joukkoja.”

Ukrainalaistietojen mukaan Venäjä olisi kärsinyt Soledarissa suuria sotilastappioita. Helin kertoo kuulleensa luotettavilta sotilaslähteiltä vahvistamattomia tietoja siitä, että myös Ukraina on menettänyt alueella suuren määrän sotilaita.

Strategisesti Helin arvioi, että Ukraina olisi voinut vetäytyä Soledarista jo aiemmin. Kaupungin merkitys menetettiin, kun Venäjä onnistui puskemaan ukrainalaisjoukot sen pohjoisosiin, kauemmas Bahmutista.

Vaikka Ukraina on näyttänyt pystyvänsä myös vapauttamaan vallattuja alueita, alueiden menettäminen on joka tapauksessa raskasta. Se pätee myös Soledariin ja Bahmutiin.

”Sitten on taas lisää alueita, joita pitää vapauttaa. Se, että menetetään alueita, tuo raskaammin iholle faktan, että siellä kuolee ukrainalaisia – tuttuja ja sukulaisia”, sanoo Helin.

Merkittävä syy puolustamiseen ovat kauheudet, joita on paljastunut venäläismiehityksestä vapautetuilta alueilla, kuten viime keväänä Butšassa.

”Ei ole haluttu altistaa siviiliväestöä samanlaiselle kohtelulle”, sanoo Helin.

Ukrainalla on kuitenkin hänen mukaansa enemmän uskoa siihen, että menetettyjä alueita on mahdollista saada takaisin.

”Ukraina on osoittanut itselleen ja länsimaille, että se pystyy valtaamaan alueita takaisin. Ei ole välttämättä enää samanlaista pelkoa, että ne alueet jäisivät venäläisille ja jouduttaisiin tekemään epäedullinen rauha.”

The New Voice of Ukrainen haastatteleman sotilaan mukaan Severodonetskin puolustusta viime kesänä jatkettiin ”kaksi viikkoa liian pitkään”. Sotilaan mukaan yksi syy siihen, miksi Ukraina vältti vetäytymistä viimeiseen asti, olivat sen länsimaisten liittolaisten mielipiteet.

”Se kestävyys, mitä puolustajamme osoittivat siellä; aika, jonka pakotimme Venäjän käyttämään yhden suuren kaupungin valtaamiseksi, oli tärkeässä asemassa, kun tehtiin päätöksiä siitä, kuinka paljon meitä autetaan”, sanoo sotilas.

Helin ei kuitenkaan usko, että lännelle on merkittävää, että yksittäisistä kaupungeista pidetään kiinni. Sinnikkään puolustamisen merkitystä ei kuitenkaan voi jättää huomiottakaan.

”Ukrainan on ollut tärkeää näyttää, että se pystyy puolustautumaan ja torjumaan venäläiset.”

Helinin mukaan Bahmutin ja Soledarin tilanne ei ainakaan vielä vertaudu Severodonetskiin, josta pidettiin kiinni pitkään suurista tappioista huolimatta. Bahmutin ja myös Soledarin merkityksestä suuri osa on kuitenkin poliittista ja symbolista. Kaupungit olivat tunnettuja ja siten tärkeitä jo ennen sotaa turistikohteina.

”Bahmutista on tullut Ukrainan vastarinnan symboli, ja sen saaminen olisi propagandavoitto Venäjälle. Ukraina haluaa estää Venäjää saamasta sitä”, Helin sanoo.

”Mikäli Bahmut annettaisiin Venäjälle, taistelut jatkuisivat jossain muualla.”

Soledarilla ja erityisesti Bahmutilla on kuitenkin myös strategista merkitystä. Bahmut on tärkeä teiden risteyskohta. Sen menettäminen tulisi haittamaan Ukrainan puolustusta Siverskissä ja vastahyökkäystä Kreminnaan.

Venäjä taas voisi Bahmutista käsin alkaa saartaa muita kaupunkeja kontaktilinjalla eli linjalla, joka jakoi Venäjän ja Ukrainan hallinnassa olleet ukrainalaisalueet ennen Venäjän aloittamaa suurhyökkäystä viime helmikuussa.

”Jos Bahmut kaatuisi, Venäjällä olisi hyvä lähtöasema, jos se haluaa lähteä toteuttamaan omaa tavoitettaan eli ’Donbasin vapautusta’, niin kuin he sitä kutsuvat.”