Georgian ja monien muiden maiden kauppa Venäjän kanssa on kasvanut roimasti Ukrainaan kohdistuneen suurhyökkäyksen jälkeen. Venäjän talous kutistui viime vuonna paljon odotettua vähemmän ja inflaatiokin oli ennakoitua maltillisempaa.

Georgian kautta Venäjälle suuntautuva rekkaralli on osoittanut viime aikoina selviä kiihtymisen merkkejä ja maiden välinen rahtiliikenne auttaa osaltaan Venäjän taloutta selviämään Euroopan unionin asettamien pakotteiden vaikutuksista, kertoo The New York Times -lehti.

Venäjän tullin välittämien tietojen mukaan rekkojen jono Georgiasta läpi Kaukasus-vuorten Venäjälle oli joulukuussa yli kaksi kertaa pidempi kuin vuotta aiemmin. Rekkoja on paljon enemmän kuin maiden viranomaiset ehtivät käsitellä ja niinpä jotkut kuskit päätyvät viemään tavaraa Venäjälle Azerbaidžanin kautta, mikä lisää kuljetusaikoja useilla päivillä.

”Kaikki ovat täällä nyt, valkovenäläiset, kazakit, uzbekit – ennen heitä ei nähnyt täällä ikinä”, totesi lehdelle Venäjälle pääsyä jonottanut rekkakuski, 60-vuotias Alik Oganesyan.

New York Times kertoo, että Venäjälle suuntautuva rekkaliikenne on usein lähtöisin Turkista. Vuoden 2022 alkupuoliskolla Turkista Venäjälle kulkeneiden rekkojen määrä kolminkertaistui. Paljolti Georgian kautta kulkevissa rekoissa viedään Venäjälle kaikkea mahdollista elektroniikasta rakennustarvikkeiden kautta varaosiin.

Länsimaiden asettamien pakotteiden toivottiin romahduttavan Venäjän talouden sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaa vastaan viime helmikuussa. Venäjän talous kutistui kuitenkin vain noin kolmella prosentilla edellisvuoteen verrattuna, Venäjän keskuspankki kertoi joulukuussa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi lokakuussa, että Venäjän bkt kutistuisi vuoden 2022 aikana 3,4 prosenttia ja vuoden 2023 aikana 2,3 prosenttia. Viime huhtikuussa IMF ennusti vielä, että Venäjän talous surkastuisi 8,5 prosentilla vuoden 2022 aikana.

Uutistoimisto Reutersin analyytikot ennustivat joulukuun alussa Venäjän talouden pienenevän 2,5 prosentilla ensi vuonna. Länsimaissa on kuitenkin ollut myös toiveita, että useat aiemmat ja tekeillä olevat uudet pakotteet alkaisivat kurittaa Venäjän taloutta toden teolla alkaneen vuoden aikana esimerkiksi öljykaupan rajoitusten kautta, HS kertoi joulukuun lopussa.

Georgian hallitus on vakuuttanut, että se osallistuu täysin rinnoin EU-maiden, Yhdysvaltain, Britannian ja muiden maiden asettamiin pakotteisiin Venäjää vastaan ja että monilta pakotteiden vastaisilta kuljetuksilta olisi evätty pääsy Venäjälle. Georgian oppositiosta taas on arvosteltu, että tavaraa ja rahaa virtaa Georgian kautta Venäjälle lähes pidäkkeettä, New York Times kertoo.

Lehti viittasi myös Venäjän tulliviranomaisten ilmoitukseen, jonka mukaan Venäjä olisi saanut haalittua niin sanottua harmaatuontia noin 20 miljardin dollarin arvosta viime vuonna. Kyse on tuotteista, joita siirretään välikäsien kautta maasta toiseen ilman valmistajien hyväksyntää.

Venäjällä inflaatio eli hintojen nousu on ollut ennustettua maltillisempaa. Venäjän hallituksen mukaan inflaatioprosentti olisi ollut 11,9 viime vuonna, uutistoimisto Reuters kertoi keskiviikkona. Viime huhtikuussa Venäjän keskuspankki arvioi, että vuositasolla inflaatio olisi vuonna 2022 noin 18–23 prosentin haarukassa.

EU-pakotteet iskivät aluksi lujaa moniin venäläisiin yrityksiin, joilla oli vaikeuksia saada varaosia tuotantoonsa. Kauppaa on kuitenkin lisätty pakotteisiin osallistumattomien maiden, kuten Kiinan, Turkin ja Valko-Venäjän kanssa, amerikkalainen NPR-kanava kertoi joulukuussa.

New York Timesin lokakuussa julkaiseman selvityksen mukaan Venäjän kauppa Kiinan kanssa oli kasvanut kaikkiaan 64 prosenttia suurhyökkäyksen jälkeisinä kuukausina, kun taas Turkin kanssa kauppa oli kasvanut 198 prosentilla.

Georgian kauppa Venäjän kanssa on kasvanut reippaasti. Eurasianet-sivuston mukaan Georgian tuonti Venäjältä kasvoi 74 prosentilla ja vienti kymmenellä prosentilla viime vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana.

Myös muissa Keski-Aasian maissa Venäjän uusi asema länsimaihin nähden on huomattu kauppatilastoissa. Venäjän kauppa Kazakstanin, Kirgisian, Turkmenistanin, Tadžikistan ja Uzbekistanin kanssa kasvoi kymmenillä prosenteilla viime vuonna, ajatushautomo The Carnegie Endowment for International Peace kertoi joulukuussa.

Georgian noin 3,7 miljoonasta asukkaasta selvä enemmistö toivoisi maan liittyvän EU:hun ja sotilasliitto Natoon. Georgialainen unelma -puolueen johtama hallitus puolestaan on halunnut lähentää suhteita Venäjään, vaikka Venäjä hyökkäsi maahan vuonna 2008.

EU myönsi viime kesänä hakijamaan statuksen Ukrainalle ja Moldovalle, mutta samaa tavoitellut Georgia jätettiin aseman ulkopuolelle. Unioni lupasi Georgialle hakija-aseman, jos hallitus sitoutuu toteuttamaan tiettyjä muutoksia muun muassa oligarkian kitkemiseksi.