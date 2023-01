Tapahtumasta kuvatulla videolla näkyy noin 12-20 venäläissotilasta, jotka kävelevät Soledarissa sijaitsevan rakennuksen sisään. Pian sen jälkeen videolla näkyy massiivinen räjähdys, joka tuhoaa rakennuksen.

Itä-Ukrainan Soledarissa on tapahtunut valtava räjähdys, joka on väitteiden mukaan tuhonnut Venäjän joukkojen käyttämän rakennuksen, kertoi yhdysvaltalaismedia CNN perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Tapahtumasta kuvatulla videolla näkyy noin 12-20 venäläissotilasta, jotka kävelevät Donetskin alueella sijaitsevan Soledarin kaduilla ja junaradalla, kunnes he menevät vihreäkattoiseen rakennukseen. Pian sen jälkeen videolla näkyy massiivinen räjähdys, joka tuhoaa rakennuksen.

CNN on vahvistanut videon kuvauspaikan sen sijaintitietojen perusteella. Videon on kuvannut median mukaan ukrainalaissotilas, joka käyttää koodinimeä Madiar. Hän on CNN:n mukaan Ukrainan ilmavoimien tiedusteluyksikön komentaja.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Madiar kertoo videolla, että Venäjän joukot vaikuttavat asettuvan Soledarin laitamilla sijaitsevaan rakennukseen, jonka luona on havaittu paljon toimintaa. Hän arvioi, että Venäjän joukot käyttävät rakennusta jonkinlaisena päämajanaan ja että siellä on ainakin 25 sotilasta.

”Olemme tarkkailleet tätä paikkaa aamulla. Siellä oli jonkinlaista toimintaa. Jotain lastattiin ja purettiin”, sotilas väittää videolla CNN:n mukaan.

CNN:n mukaan sotilas pohtii videolla myös, pitäisikö rakennuksen tuhoamiseen käyttää HIMARS- vai MLRS-raketinheittimiä ennen kuin se räjähtää.

Ukrainan sodan keskipisteeksi viime päivinä nousseen Soledarin tilanne on yhä epäselvä. Venäjä ja erityisesti palkkasotilasryhmä Wagner ovat ilmoittaneet useaan otteeseen vallanneensa Soledarin kokonaan. Ukraina on kiistänyt väitteet. Ukrainan mukaan sen joukot sinnittelevät Soledarissa edelleen ja tilanne on heidän hallussaan.

Myös presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantai-illan videopuheessaan, että Ukrainan joukot jatkavat Soledarissa taistelemista venäläisiä vastaan.