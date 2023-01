Opetussuunnitelman muutos juontaa juurensa vuoteen 2020, jolloin Arabiemiraatit normalisoi suhteensa Israelin kanssa.

Arabiemiraatit aikoo alkaa käsittelemään holokaustia kouluissaan. Asiasta kertoo muun muassa The Times of Israel.

Holokausti aiotaan ottaa mukaan koulujen opetussuunnitelmaan, kertoo Arabiemiraattien-Yhdysvaltojen edustusto Twitterissä.

Opetussuunnitelman muutos juontaa juurensa vuoteen 2020, jolloin Arabiemiraatit, Bahrain ja Marokko normalisoivat suhteensa Israelin kanssa.

Tähän asti holokausti on puuttunut täysin koulujen oppimateriaaleista Arabiemiraateissa. Samalla myös Israel on suureksi osaksi puuttunut maailmankartoilta maassa, kertoo The Times of Israel.

Muutoksen myötä holokausti otetaan kokonaisuudessaan mukaan koulujen opintosuunnitelmiin.

Ali Al Nuaimi, yksi normalisoitujen Israel-suhteiden neuvottelijoista, sanoi, että holokaustin kauhujen tunnustaminen on elintärkeää alueella, jolla juutalaisilla on vuosisatojen historia, kertoo The Times of Israel.

”Holokaustin uhrien muistaminen on ratkaisevan tärkeää”, hän totesi lehden mukaan.

Osana holokaustin kieltämisen kitkemistä Arabiemiraatit aukaisi holokaustin muistonäyttelyn Dubaissa viime vuonna. Lisäksi useat holokaustista selvinneet ovat vierailleet maassa kertomassa kokemistaan kauhuista.