BBC:n mukaan Ukrainaan lähtee 12 Challenger 2 -taistelupanssarivaunua.

Britannia lähettää Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan, kertoi Britannian pääministeri Rishi Sunak lauantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille. Asiasta uutisoi muun muassa AFP.

Sunakin mukaan tankkien tarkoituksena on auttaa "puskemaan venäläisiä joukkoja takaisin". Zelenskyin mukaan Britannian päätös lähettää oikeanlaisen signaalin.

Challenger 2 on brittiläinen taistelupanssarivaunu. Britanniassa tulee ensimmäinen länsimaa, joka lähettää länsimaisia taistelupanssarivaunuja Ukrainaan.

Venäjän Britannian-suurlähetystö kommentoi AFP:n mukaan, että panssarivaunujen lähettäminen aiheuttaa vain kiivaampia taisteluita. Lähetystön mukaan Britannian ratkaisu johtaa kuolleiden ja haavoittuneiden määrän kasvuun sotilaiden lisäksi myös siviiliväestössä.

Brittiläisen BBC:n mukaan Ukrainaan lähtee 12 Challengeria. Yksinään määrä ei ole suuri, mutta se saattaa kannustaa muitakin länsimaita antamaan Ukrainalle taistelupanssarivaunuja, joita Ukraina on kipeästi toivonut.

Erityisesti länsimaissa on viime aikoina pohdittu Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen tarjoamista. Niitä on Euroopassa runsaasti, ja Suomellakin on niitä varastossaan. Niiden lähettäminen vaatii kuitenkin Saksan luvan, ja paine Saksaa kohtaan on kasvanut viime aikoina.