Venäjä vaikuttaa aloittaneen laajan ohjusiskuhyökkäyksen ympäri Ukrainaa. Iskujen pelätään jatkuvan pitkin iltaa, kertoo HS:n Harkovassa oleva toimittaja Sami Sillanpää.

Venäjä on iskenyt lauantaina laajasti ympäri Ukrainaa, kertovat ukrainalaisviestimet.

Ohjusiskuista on raportoitu pitkin päivää muun muassa pääkaupunki Kiovassa, miljoonakaupunki Harkovassa, Dniprossa ja Odessassa. Ainakin Lvivissä ja Harkovassa on tuhoutunut ukrainalaisviranomaisten mukaan kriittistä infrastruktuuria. Kiovan alueelle osuneissa iskuissa on tuhoutunut noin 18 taloa. Ainakin Dnipron iskuissa on kuollut ihmisiä.

HS:n toimittaja Sami Sillanpää ja kuvaaja Saara Mansikkamäki olivat lauantaina Harkovassa, johon Venäjä on iskenyt lauantain aikana ainakin kahdesti.

”Heräsin aamulla seitsemän jälkeen siihen, että Venäjä iski ohjuksilla ja ilmahälytykset soivat. Iskut kuuluivat selvästi, mutta ne eivät olleet kovin lähellä Harkovan keskustaa, ehkä muutaman kilometrin päässä. Aamun ohjusiskut osuivat ilmeisesti Harkovan teollisuusalueelle”, Sillanpää kertoo puhelimitse harkovalaisesta hotellista.

Harkovaan osui myös iltapäivällä toinen ohjusisku, joka vaurioitti Sillanpään mukaan sähköinfrastruktuuria. Sen seurauksena koko Harkova on tällä hetkellä pimeänä.

”Katuvalot, asuntojen ja kauppojen valot, kaikki ovat pimeänä tällä hetkellä. Myös Harkovan metro lakkasi liikkumasta. Näin kaupungilla useita raitiovaunuja, jotka olivat pysähtyneet kiskoilleen keskelle tietä.”

Myös internet on pitkälti poikki Harkovassa.

”Ajoimme [toisen ohjusiskun jälkeen] kaupungin läpi, ja tunnelma oli aavemainen. Kaikkialla on pimeää”, Sillanpää kertoo.

Harkovassa asui ennen sotaa yli miljoona ihmistä. Siviilien tämänhetkistä määrää on vaikea arvioida, mutta Sillanpää sanoo, että heitä on Harkovassa todennäköisesti edelleen satojatuhansia.

Keski-Ukrainassa sijaitsevan Tšerkasyn alueen kuvernööri Ihor Taburets varoitti lauantaina aamupäivällä, että Venäjä saattaa iskeä voimallisesti ohjuksilla lauantain aikana. Niin näyttää käyneen.

”Venäjä on selvästi aloittanut laajan ja suuren ohjusiskun sarjan ympäri Ukrainaa. Minulla on kännykässä ilmahälytyskartta, ja koko Ukraina on tällä hetkellä punaisena”, Sillanpää toteaa hieman ennen iltaviittä.

Harkovassa on tällä hetkellä pari astetta pakkasta, mutta yöllä on todennäköisesti kylmempää. Sähkökatkon jatkuminen herättää huolta lämmityksen takia.

”Iskujen odotetaan jatkuvan pitkin iltaa”, Sillanpää kertoo ukrainalaisten tunnelmista.