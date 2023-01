Uusi luonnonsuojelulaki koskee myös kruunun maita. Laki esimerkiksi vaikuttaa Cornwallin herttuakunnan alueeseen, joka tuo vuodessa brittiperheelle miljoonia puntia.

Britannian hallitus pyysi silloiselta prinssi Charlesilta, nykyiseltä kuninkaalta, lupaa säätää luonnonsuojelulaki (Environment Act). Hyväksynnän hakemisen taustalla oli se, että laki vaatii maanomistajia edistämään suojelua, mikä taas saattaa vaikuttaa Charlesin liiketoimintoihin.

Asian paljastaa brittiläinen The Guardian. Lehden tietojen mukaan silloinen ympäristöministeri Rebecca Pow kirjoitti Walesin prinssille lokakuussa 2019 kysyäkseen, hyväksyykö tämä lain 7. pykälän. Pykälä määrittää tarpeen ”säilyttää aluetta, joka on luonnonympäristöä tai jossa on luonnonvaroja tai joka on arkeologisesti, arkkitehtonisesti, taiteellisesti, kulttuurisesti tai historiallisesti kiinnostava paikka”.

”Tämä lakiesitys sisältää suojelusopimuksia koskevia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kruunuun, Lancasterin herttuakuntaan ja Cornwallin herttuakuntaan. Lakiehdotuksen osa 7 koskee myös kruununmaita”, Pow kirjoitti lehden mukaan prinssille.

Käytännössä siis nämä suojelusopimukset estävät maanomistajia tekemästä tiettyjä ympäristöä tuhoavia tai saastuttavia toimia.

Prinssin silloinen sihteeri, nykyisin kuningasparin sihteeri, Clive Alderton vastasi Powille prinssin hyväksyvän lakiehdotuksen. Laki astui voimaan marraskuussa 2021.

Esimerkiksi Cornwallin herttuakuntaan kuuluu huomattava maaomaisuus. Osa maasta on ympäristöarvoiltaan merkittävää ja johon voi arvella vaikuttavan luonnonsuojeluin 7. pykälä. Cornwallin herttuakunta tuottaa vuodessa herttualle ja tämän perheelle noin 24 miljoonaa euroa (21 miljoonaa puntaa). Cornwallin herttua oli vuonna 2019 prinssi Charles. Nykyisin herttua on hänen poikansa, kruununperijä prinssi William. The Guardianin mukaan William käyttää alueen tuloja hyväntekeväisyyteen, mutta myös työhönsä ja yksityiselämäänsä liittyviin menoihin.

Ympäristöministeriö kieltäytyi kommentoimasta aihetta The Guardianille. Brittihovia lehti ei ole tavoittanut.

Lainsäädäntövalta pitäisi Britanniassa olla parlamentilla.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Charles vaikuttaa lainsäädäntöön. Kesäkuussa 2022 The Guardian paljasti, että prinssi Charles oli painostanut ministereitä muuttamaan lakiesitystä omaksi hyväkseen.

Lue lisää: The Guardian: Britannian prinssi Charles painosti ministereitä muuttamaan laki­esitystä

Kyseessä oli laki, joka koski vuokraamista ja vuokralaisten oikeutta ostaa asuinkohteita. Lakiehdotusta muutettiin niin, että osa Charlesin tiluksista suljettiin sen ulkopuolelle.

Silloisen pääministerin John Majorin hallituksessa olleet ministerit suostuivat prinssin vaatimuksiin. Ministerit antoivat periksi, koska he olivat huolissaan perustuslaillisesta kriisistä, joka olisi voinut syntyä, jos Charlesin vaatimuksia ei otettaisi huomioon.

Charlesista tuli kuningas 8. syyskuuta 2022, samana päivänä, kun hänen äitinsä, Elisabet II kuoli.

Myös Elisabetin uskottiin vaikuttavan salassa lakiehdotuksiin, jotta ne sopisivat paremmin hänen etuihinsa. Kesällä 2022 The Guardian kertoi kuningattaren ”lähes varmasti” muuttaneen Skotlannin parlamentille tuotavien lakiehdotuksien sisältöjä prosessin kautta.

Lehti paljasti vuonna 2021, että kuningatar ja Charles tarkastivat ainakin yli 1 000 voimaantullutta lakia kuningattaren valtakauden aikana.