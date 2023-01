Poliisi arvioi Tel Avivissa olevan noin jopa 70 000 mielenosoittajaa.

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat kokoontuneet Israelin Tel Aviviin lauantai-iltana protestoidakseen Israelin uutta oikeistolaishallitusta ja sen oikeuslaitosta koskevia suunnitelmia vastaan, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä israelilainen Haaretz.

Poliisi arvioi Tel Avivissa olevan noin 70 000 mielenosoittajaa. Jerusalemissa mieltään osoittaa Haaretzin mukaan 1 500 ihmistä, Haifassa saman verran.

Kyseessä on suurin mielenosoitus Israelissa sen jälkeen, kun uusi hallitus aloitti Benjamin Netanjahun johdolla joulukuun lopussa. Kyseessä on maan historian oikeistolaisin hallitus. Uudessa hallitus­koalitiossa on mukana niin ääriuskonnollisia kuin äärioikeistolaisiakin.

Protestit liittyvät muun muassa oikeusministeri Yariv Levinin kaavailemiin muutoksiin. Levin kertoi tammikuussa suunnittelevansa muutosta, joka antaisi lainsäätäjille enemmän valtaa nimittää tuomareita. Lainsäätäjät saisivat myös enemmän valtaa korkeimman oikeuden päätösten muuttamisessa.

”Netanjahu ei halua demokratiaa, emme halua fasisteja Knessettiin [Israelin parlamenttiin]”, luki yhdessä mielenosoittajan kyltissä Tel Avivissa.

Haaretzin toimittaja Noa Landau jakoi Twitterissä kuvia, joissa näkyy tuhansia mielenosoittajia Tel Avivissa.

Netanjahun puolue on myös kertonut jatkavansa juutalaissiirtokuntien laajentamisen politiikkaa Länsirannan palestiinalaisalueella. Mielenosoituksissa näkyikin AFP:n mukaan kylttejä, joissa vastustettiin Israelin miehityspolitiikkaa.

Netanjahu on tällä hetkellä keskellä korruptioon liittyvää oikeudenkäyntiä, jossa häntä syytetään muun muassa lahjonnasta ja petoksesta. Hän on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin.