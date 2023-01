Yli 40 ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut viime viikkojen aikana mielenosoittajien ja Perun turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa.

Perussa pääkaupunki Limaan ja kolmelle muulle alueelle on julistettu 30 päivän poikkeustila. Maan hallitus teki poikkeustilajulistuksen myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa eli Suomen aikaa varhain sunnuntaina.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Poikkeustilan myötä hallinto voi rajoittaa muun muassa kansalaisten liikkumis- ja kokoontumisvapautta. Se myös laajentaa armeijan valtuuksia puuttua levottomuuksiin järjestyksen ylläpitämiseksi.

Presidentti Dina Boluarten eroa vaatineet mielenosoitukset ovat jatkuneet jo viikkoja. Yli 40 ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut mielenosoittajien ja Perun turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa.

Joulukuun alussa syrjäytetyn presidentin Pedro Castillon tukijat ovat osoittaneet mieltään ja tukkineet teitä ympäri maata.

Maanantaina nähtiin levottomuuksien tähän asti verisin päivä, kun yhteensä 18 ihmistä kuoli.

Perun syyttäjäntoimisto kertoi alkuviikosta aloittavansa kansan­murha­tutkinnan Boluarten ja muiden hallinnon korkea-arvoisten jäsenten toiminnasta.

Perun poliittinen tilanne on ollut erittäin epävakaa viime vuosina. Boluarte on maan kuudes presidentti viiden vuoden aikana. Boluarte on vakuuttanut, ettei hän ole eroamassa.

Syrjäytetystä Castillosta on meneillään useita tutkintoja, ja häntä syytetään kapinoinnista. Castillo on vangittuna.